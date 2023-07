Silverstone-GP im Fernsehen: So wird das Wetter

Von etwas Regen lassen sich die Fans in Silverstone nicht die Laune verderben

​Das launische britische Sommerwetter ist ein Dauerthema, wenn die Fans zur Rennstrecke Silverstone fahren. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders – die Meteorologen sagen fürs Qualifying Regen vorher!

Auf zwei der gegenwärtigen Formel-1-Rennstrecken ist ein tüchtiger Regenguss schon fast traditionell: Spa-Francorchamps und Silverstone. Fürs GP-Wochenende von Grossbritannien ist Regen im Anmarsch, wie die britischen Meteorologen wissen.

Das Wochenende beginnt mit freundlichem Wetter am ersten Trainingstag (Freitag, 7. Juli), mit viel Sonne und einer Höchttemperatur von 26 Grad.

Richtig knifflig könnte es für die Fahrer am Samstag werden: Für den 8. Juli sind von morgens bis abends Schauer und Gewitter angesagt, mit der höchsten Regenwahrscheinlichkeit ausgerechnet dann, wenn die GP-Asse ins Qualifying gehen.

Für den Renntag 9. Juli gilt: Wetterberuhigung, aber viele Wolken, die Wahrscheinlichkeit, dass der Grand Prix von Niederschlägen beeinträchtig wird, liegt gemäss den Wetter-Experten bei 15 Prozent.

Wir werden Sie natürlich über die jüngsten Entwicklungen in Sachen Wetter auf dem Laufenden halten. Was in der Qualifikation und im Grand Prix abgeht, können Sie mit unserem beliebten Live-Ticker verfolgen. Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Termine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.





Grossbritannien-GP im Fernsehen

Freitag, 7. Juli

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

10.40 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: The 2022 Season

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.20 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Uhr: Erstes Training

15.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Best Overtakes 2022

15.50 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Zandvoort

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.50 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Uhr: Zweites Training

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Silverstone 2022

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 8. Juli

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen in Silverstone 2022

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: Alain Prost Australien 1986

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.20 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Uhr: Drittes Training

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.40 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

15.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Uhr: Qualifying

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 9. Juli

05.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Barcelona

06.15 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Zandvoort

10.20 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert Nürburgring 1999

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

12.10 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 1984

12.20 Uhr: Sky Sport F1 – 4 Minuten im November, das Formel-1-Saisonfinale 2008

13.40 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.45 Uhr: ORF 1 – Countdown zum Rennen

15.10 Uhr: SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

15.25 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00 Uhr: Grosser Preis von Grossbritannien

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.55 Uhr: ORF 1 – Motorhome

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.50 Uhr: ServusTV – Rennen Zusammenfassung





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden





WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2