Max Verstappen: Schöne Bilder mit Michael Schumacher

Max Verstappen: «Ich habe schon nach dem WM-Titel in Abu Dhabi gesagt, dass alles, was jetzt noch kommt, ein Bonus sein wird»

Formel-1-WM-Leader Max Verstappen sprach bei seinem ServusTV-Besuch im Hangar-8 in Zeltweg über die nächsten Rennen, seine Idole, Rekorde und seine Verfolger im Kampf um den diesjährigen WM-Titel.

Max Verstappen war nach seinem 42. Sieg am Sonntagabend zur Aufzeichnung der ServusTV-Sendung «Sport und Talk – Spielberg Spezial» zu Gast am Zeltweger Militär-Flughafen. Dort wurde die Sendung diesmal ausnahmsweise bereits am Sonntag für den Montag aufgezeichnet, als Location diente der Hangar-8 mit dem Militärflugzeug-Museum.

Nach dem Besuch in den Hallen ging es für Verstappen und seine Entourage sofort per Jet nach Silverstone. Davor sprach er übe seine Verfolger in der Formel 1 und stellte fest: «Die sind alle recht eng beisammen. Vergangenes Wochenende war vielleicht Ferrari etwas schneller, auch Lando (Norris, Anm.) war sehr schnell. Aber es ist jedes Rennen ein anderes Team hinter uns. Die nehmen sich so schon gegenseitig die Punkte ab.»

Über das Kräfteverhältnis im Formel-1-Feld sagte der Niederländer: «Auf langsamen Kurven sind wir alle im Feld recht eng beisammen, aber sonst sind wir bei mittelschnellen Kurven sehr gut.»

Mit dem 42. Sieg beim Red Bull Racing-Heimrennen hat Verstappen im Alter von nur 25 Jahren in der Liste der meisten GP-Siege Ikone Ayrton Senna überholt. «Als ich ein kleines Kind war, hatte ich keine Ahnung, wo ich mal sein würde. Wir haben natürlich hart gearbeitet, ich und mein Vater. Es sind aber auch mehr Rennen jetzt. Du brauchst natürlich ein gutes Team und ein gutes Auto, dieses Glück habe ich jetzt», freute sich der zweifache Champion.

Zu den nächsten Rennen sagte Verstappen: «Als Team wollen wir natürlich alle GP in diesem Jahr gewinnen, das wird aber nicht einfach. Es stehen noch einige Rennen an und ein Fehler kann immer passieren. Klar wollen wir die WM gewinnen. Ich habe aber schon nach dem WM-Titel in Abu Dhabi gesagt, dass alles, was jetzt noch kommt, ein Bonus sein wird.»

Mit Blick auf mögliche Formel-1-Rekorde erklärte der 42-fache GP-Sieger: «Ich habe niemals von 60, 70 oder gar den 103 Siegen gesprochen. Es läuft immer zusammen mit dem besten Auto im Feld und da brauchst du dann auch immer Glück dabei.»

Und zu seinen Idolen sagte Max: «Ich habe schöne Erinnerungen mit Michael Schumacher von damals. Mein Vater war ja befreundet mit Michael, meine ganze Familie eigentlich. Von damals haben wir schon schöne Bilder.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden





WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2