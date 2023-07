Andrea Stella (McLaren): «Wir bleiben realistisch»

McLaren-Teamchef Andrea Stella betont in Silverstone: «Wir wissen, dass schnelle Autos in unserer Nähe sein werden»

Andrea Stella durfte sich in Silverstone über ein tolles Qualifying-Ergebnis freuen. Der McLaren-Teamchef weiss aber auch: Lando Norris und Oscar Piastri werden an der Spitze starke Konkurrenten um sich haben.

Der starke Auftritt der beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri war eines der Hauptthemen nach dem Qualifying von Silverstone, das unter schwierigen Bedingungen über die Bühne gegangen war. Der Lokalmatador aus dem Traditionsrennstall aus Woking hatte sich als Zweitschnellster einen Platz in der ersten Startreihe gesichert. Er darf den Grossbritannien-GP neben Polesetter Max Verstappen in Angriff nehmen. Formel-1-Rookie Oscar Piastri wird als Dritter direkt hinter dem Red Bull Racing-Star losfahren.

Teamchef Andrea Stella jubelte nach der Zeitenjagd: «Es ist grossartig, zwei McLaren in Silverstone an der Spitze des Qualifying-Klassements zu sehen, wir haben unter schwierigen Bedingungen die Plätze 2 und 3 erreicht. Das Team musste sich sehr anstrengen, um die Fahrer durch die ersten beiden Sessions zu bringen. Das konnten Lando und Oscar dann nutzen, um im Q3 mit starken Runden eine gute Ausgangslage zu schaffen.»

«Sehr positiv ist, dass wir die Fortschritte, die wir in Österreich gesehen haben, bestätigen konnten, und dass die weiteren Upgrades, die wir hierher gebracht haben, wie gewünscht funktionieren. Dafür muss ich allen im Werk und hier an der Strecke für ihre harte Arbeit, ihr Engagement und ihre Hingabe danken», fügte der Italiener an.

Und der Ingenieur schwärmte: «Wir haben ein unglaubliches Team, und wir sollten den Erfolg geniessen und ihn als zusätzliche Motivation für die Zukunft nutzen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Vorbereitung auf das Rennen und freuen uns auf den Fight an der Spitze.» Gleichzeitig mahnte er: «Wir bleiben mit Blick auf das Rennen realistisch, denn wir wissen, dass schnelle Autos in unserer Nähe sein werden.» Und er versprach: «Aber wir werden unser Bestes geben.»

Qualifying, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,720 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,961

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,092

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,136

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,148

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,155

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,211

08. Alex Albon (T), Williams, 1:27,530

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,659

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,689

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,896

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,935

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,956

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,031

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,968

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,025

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:30,123

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,513

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,378