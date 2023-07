Zak Brown & McLaren-Boygroup: Norris, Piastri, Palou

​McLaren setzt auf die Jugend: Geschäftsleiter Zak Brown freut sich über das tolle Silverstone-Rennen von Lando Norris (23) und Oscar Piastri (22). Und IndyCar-Fahrer Álex Palou strebt Richtung Formel 1.

Im sehr populären 2023er Formel-1-Quiz «Wer ist dieses Mal Bester des Rests?» brachte sich in Silverstone der Aussenseiter McLaren in die Pole-Position. Gegen Mercedes mit dem ewig ambitionierten Altstar Lewis Hamilton (38), gegen Ferrari mit dem fast schon ewigen Titelhoffnungsträger Charles Leclerc (25) und gegen Aston Martin mit dem ewig jungen Fernando Alonso (41).

Dagegen bietet McLaren die Boygroup Lando Norris (23) und Oscar Piastri (22) auf, die ihre fünfte und erste Formel-1-Saison absolvieren.

Der Papa hinter der McLaren-Boygroup ist mit 51 Jahren auch noch relativ jung, doch ein alter Fuchs im Rennsport: Zak Brown.

Der Amerikaner aus Los Angeles, ehemaliger Marketing-Manager bei grossen Agenturen und früher selbst Rennfahrer, braucht einige Zeit zum Luftholen, wenn man ihn nach seinen Jobs befragt: 2009 Mitbegründer und seither Boss von United Autosports, einem Erfolgsteam in der Langstrecken-WM (WEC) und Dienstleister im historischen Motorsport; seit 2018 CEO von McLaren Racing – dort wiederum hat er die Oberaufsicht über die Abteilungen Formel 1, IndyCar (Arrow McLaren), Formel E (Neom McLaren FE) und Extreme E (Neom McLaren XE Team).



Brown übernahm McLaren nach dem Tiefpunkt der jüngeren Zeit mit der erfolglosen Partnerschaft mit Honda, setzte zuerst auf Renault- und dann den Mercedes-Antrieb.



Im ersten Pandemiejahr 2020, dem letzten mit dem französischen Motor, gelang noch ein dritter WM-Rang, 2021 mit Mercedes dann der erste Sieg dank Daniel Ricciardo seit 2012, in Form eines grandiosen Doppelsiegs in Monza, mit Ricciardo vor Norris.



2019 setzte Brown erstmals auf ganz junges Talent: Lando Norris, damals noch 18, fuhr in 21 Rennen elf Mal in die Punktränge. Mittlerweile hat der Engländer aus Bristol sieben Podestplätze geholt, der zweite Rang Sonntag im Heim-GP war sein grösster Erfolg, nach anfänglicher Führung vor Weltmeister Max Verstappen.



Brown wusste, dass er sich beim Supertalent frühzeitig absichern musste, um unmoralischen Angeboten der Konkurrenz zuvorzukommen – und stattete den Twen mit einem ebenso unmoralisch anmutenden Vertrag bis 2025 für 20 Millionen Dollar pro Saison aus.



Seit Sonntag in Silverstone weiss man: Die Investition könnte sich wirklich lohnen.



Auch auf den australischen Hoffnungsträger Oscar Piastri warf Brown früh ein Auge, ging juristisch geschickter vor als Alpine, das Oscar als neuen Stammfahrer aufbauen wollte – und vor Gericht den Vertragsstreit gegen Brown/McLaren im Spätsommer 2022 verlor.



Der von GP-Sieger und Sportwagen-Weltmeister Mark Webber betreute Piastri war frei für McLaren und steuerte im Rookie-Jahr bisher drei Mal Punkte in neun Rennen bei (Achter in Australien, Zehnter in Monaco, nun Vierter in Silverstone). Er steht bei McLaren mit zwei Millionen Dollar Jahressalär bis 2024 unter Vertrag.



Doch Brown hat trotz der rosigen Aussichten mit Norris/Piastri ein (Luxus-) Problem. Das heisst Álex Palou, ist zwar schon 26 und in Europa trotz früher starker Leistungen in Nachwuchsserien fast unbekannt (oder besser unbeachtet), aber in den USA der Topstar der IndyCar-Serie.



Der Spanier fährt noch für Chip Ganassi, hat aber Bindungen an McLaren. Ob für 2024 Arrow McLaren IndyCar oder doch Formel 1 ist offen – getestet hat der Katalane einen F1-McLaren bereits mehrmals.



Bei den IndyCars gewann er in der zweiten Saison 2021 die Meisterschaft und führt aktuell die Tabelle mit vier Siegen (davon die letzten drei in Folge) an. Klar, dass Palou in die Formel 1 drängt, und sein Management-Team aus Monaco mit dem ehemaligen Ferrari-Rennleiter und Lauda-Chef Daniele Audetto intensiv daran arbeitet.



Die Chancen Palous auf einen Formel-1-Platz bei McLaren scheinen derzeit gering – doch interessieren sich mittlerweile andere Teams immer mehr für Palou. Auch Red Bull für AlphaTauri)? Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko: «Palou hat einen McLaren-Vertrag.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2