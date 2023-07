Nico Hülkenberg (13.): «Das hat mein Rennen gekillt»

Nico Hülkenberg hatte im GP auf dem Silverstone Circuit kein Glück. Der Deutsche fuhr vom elften Platz los, musste aber nach einem unliebsamen Treffen mit Sergio Pérez früh an die Box und kam als Dreizehnter ins Ziel.

Die Ausgangslage von Nico Hülkenberg für den Grossbritannien-GP war gut: Von Startplatz 11 aus war er nah an den Punkterängen dran, doch ein Duell mit Sergio «Checo» Pérez machte alle Hoffnungen auf frische WM-Zähler zunichte. In Kurve 4 griff der Mexikaner an und dabei kamen sich der Haas-Pilot und der Red Bull Racing-Fahrer zu nahe.

Das Ergebnis war ein kaputter Frontflügel von Hülkenberg, der an die Box musste, um sich eine neue Fahrzeugnase zu holen. Das warf den Deutschen weit zurück, am Ende kreuzte er die Ziellinie als Dreizehnter. Danach klagte er: «Man kann sagen, dass das Duell mit Pérez mein Rennen kaputtgemacht hat.»

«Hinzu kam, dass der harte Reifen nicht so funktioniert hat, wie wir es uns vorgestellt hatten. Das war im Nachhinein gesehen nicht die beste Wahl. Und das mit Checo war ziemlich unglücklich. Ich weiss auch nicht, wieso er unbedingt in Kurve 4 rein musste, er hätte auch danach locker vorbeifahren können. Das hat dann natürlich mein Rennen richtig gekillt, der frühe Boxenstopp inklusive Frontflügel-Wechsel, da war der Ofen aus», seufzte der 35-Jährige.

Nach der Safety-Car-Phase wurde das Rennen wenigstens unterhaltsamer für Hülkenberg. «Wir waren alle aneinandergereiht, es war ein klassischer DRS-Zug, und ich konnte ein paar Autos überholen. Ich hatte wenigstens hinten raus ein bisschen Spass mit den Zweikämpfen, weil den grössten Teil des Rennens war ich für mich alleine. Ich habe zwar gepusht, aber es war ziemlich langweilig, am Ende habe ich dann ein bisschen Unterhaltung bekommen», schilderte er.

