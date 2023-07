McLaren eine RBR-Kopie? Das sagt Christian Horner

McLaren (unten) orientiert sich bei der Aerodynamik des 2023er Autos deutlich an Red Bull Racing

​McLaren hat in Silverstone ein tolles Team-Ergebnis eingefahren, Lando Norris Zweiter, Oscar Piastri Vierter. Mit einem Auto, das wie eine Red Bull Racing RB19-Kopie aussieht. Das sagt RBR-Teamchef Christian Horner.

Der härteste Gegner von Red Bull Racing-Star Max Verstappen in Silverstone fuhr eine Red Bull Racing-Kopie: Lando Norris im McLaren MCL60. Die jüngsten Verbesserungen beim englischen Traditions-Team lehnen sich unübersehbar an aerodynamischen Lösungen von RBR an.

Und das zahlt sich aus: Norris wurde nach starker Fahrt Zweiter, sein australischer Stallgefährte Oscar Piastri komplettierte mit Platz 4 das eindrucksvolle Mannschaftsergebnis.

Natürlich ist Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner auf den verbesserten McLaren angesprochen worden. Horner sagt: «Ich hatte auf der Startaufstellung von Silverstone zum ersten Mal seit langem die Möglichkeit, mir den McLaren genau anzusehen. Es ist offensichtlich, dass die sich bei der Design-Philosophie an uns orientiert haben. Aber das ist nur logisch. Wenn man sieht, dass gewisse Lösungen funktionieren, ist die Reaktion der Gegner unvermeidlich.»

Dabei fällt mir Haas-Teamchef Günther Steiner ein. Als sein Team im Sommer 2022 eine offensichtliche Kopie des Ferrari zeigte, damals hatten die Italiener in der ersten Saisonhälfte das schnellste Auto, da wurden kritische Stimmen laut. Steiner konnte das nicht verstehen: «Ich verstehe die Leute nicht. Sollen wir uns vielleicht am zweitschlechtesten Auto orientieren? Es ist doch völlig normal, dass man sich Lösungen der besten Rennwagen abguckt, das machen alle.»



Trendsetter Red Bull Racing hat nun den elften WM-Lauf in Folge gewonnen, damit ist der Formel-1-Rekord von McLaren aus dem Jahr 1988 eingestellt. RBR-Teamchef Christian Horner: «Es ist schon schwierig genug, einen Grand Prix zu gewinnen, geschweige denn elf hintereinander. Und wenn wir die Saison 2022 hinzunehmen, haben wir sogar 20 der vergangenen 21 Rennen gewonnen. Das ist phänomenal. Das ganze Team darf auf seine Arbeit extrem stolz sein.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2