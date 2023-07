Ralf Schumacher: So gehts mit Daniel Ricciardo weiter

​AlphaTauri-Fahrer Nyck de Vries musste seinen Platz für Daniel Ricciardo räumen. Sergio Pérez ist bei keinem der vergangenen fünf Rennen aus den Top-Ten gestartet. Ralf Schumacher ordnet das alles ein.

AlphaTauri ist derzeit WM-Letzter, mit nur zwei Punkten. Der Niederländer Nyck de Vries konnte in zehn Rennen keinen einzigen WM-Punkt erringen, am 11. Juli wurde bestätigt – ab dem Grossen Preis von Ungarn (23. Juli) sitzt anstelle des Niederländers der 232-fache GP-Teilnehmer Daniel Ricciardo im AlphaTauri.

Für Ralf Schumacher, Formel-1-Experte der deutschen Sky, kam dieser Schritt nicht überraschend: «Nyck de Vries hatte es sehr schwer, und es deutete sich an, dass er um die Sommerpause herum wohl seinen Platz verlieren würde, wenn da keine markante Steigerung kommt. Ich war mir ziemlich sicher, dass er früher oder später ersetzt werden würde, denn die Aussagen von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko in den vergangenen Wochen waren eine deutliche Warnung. Man hatte sich vom Niederländer erheblich mehr erhofft.»

Und wie sieht Ralf Schumacher Rückkehrer Daniel Ricciardo? «Ich glaube, die kleine Pause hat Daniel gutgetan, und er kann entspannt an die Sache herangehen. Allerdings ist das Auto nicht besonders gut. Aber wer weiss – vielleicht liegt ihm ja das Fahrzeugkonzept.»

Völlig unklar ist derzeit, wie es Ende 2023 bei AlphaTauri weitergehen wird. Der Japaner Yuki Tsunoda hat Fortschritte gemacht, aber einen 34-jährigen Piloten wie Daniel Ricciardo langfristig im Auto zu haben, das ist nicht Sinn und Zweck von des zweiten Red Bull-GP-Teams.

Red Bull kaufte damals den Minardi-Rennstall, um in Form von Toro Rosso (heute AlphaTauri) Talente für den Schritt zu Red Bull Racing auszubilden, in der Hoffnung, dabei mindestens GP-Sieger, besser Weltmeister zu finden. Das hat geklappt: Sebastian Vettel (2010 bis 2013) und Max Verstappen (2021/2022) wurden nach Ausbildung im kleineren Red Bull-Team bei RBR Formel-1-Champion.

Dr. Helmut Marko sagt: «Wir haben mit Liam Lawson einen sehr talentierten Neuseeländer, der in der japanischen Super Formula derzeit Zweiter ist. Und wir haben in der Formel 2 den Japaner Ayumu Iwasa, der gegenwärtig auf dem dritten Zwischenrang liegt.»



Sergio Pérez muss aufpassen

Bei Max Verstappen läuft derzeit alles rund: fünf Pole-Positions in Folge, sechs Siege hintereinander. Sein Red Bull Racing-Teamgefährte Sergio Pérez hingegen tut sich schwer. Im besten Auto des Feldes kann er aus den vergangenen fünf GP-Wochenenden keinen einzigen Startplatz in den Top-Ten vorweisen.



Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher schätzt die Lage des Mexikaners so ein: «Dass ein dominantes Auto nicht alles ist, zeigt Sergio Pérez. Dennoch gehe ich stark davon aus, dass er auch nächstes Jahr für Red Bull Racing fahren wird. Für Pérez könnte es nur in zwei Fällen eng werden: Wenn Alex Albon frei wäre – was er aber nicht ist – oder wenn Daniel Ricciardo bei AlphaTauri seine Klasse zeigen kann. So oder so gilt: Unmöglich ist in der Formel 1 nichts.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2