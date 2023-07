Williams-Fans haben entschieden: Das Sieger-Design

In diesen Farben fahren Albon und Sargeant in Singapur, Japan und Katar

​Der Traditionsrennstall Williams und Sponsor-Partner Gulf liessen die Fans abstimmen: Mit welcher von vier Lackierungen sollen Alex Albon und Logan Sargeant antreten? Nun steht das Sieger-Design fest.

Diese Ankündigung machte im vergangenen Mai die Formel-1-Anhänger im Allgemeinen und die Williams-Fans im Besonderen ganz wuschig: «Ihr habt gesprochen, wir haben zugehört», twitterte Gulf Oil International, seit Anfang 2023 Partner von Williams. Die Gulf-Farben kehren in den Rennsport zurück.

Denn vor zwei Jahren gelang Gulf als Sponsor von McLaren in Monaco ein Coup: Die Formel-1-Boliden von Daniel Ricciardo und Lando Norris traten in Gulf-Lackierung an, in dieser Kombination aus Taubenblau und Orange, welche mithalf, Sportwagen wie den Ford GT40 oder den Porsche 917 zu Legenden zu machen. Gulf war auch jahrelanger treuer Partner von Bruce McLaren in der Formel 1 und in der CanAm-Serie.

Die Reaktion der meisten Fans auf die Aktion von McLaren war überaus positiv, und der Australier Daniel Ricciardo sprach vielen von ihnen aus dem Herzen, als er angesichts der Monaco-Lackierung sagte: «Ist das jetzt sau-cool oder was? Das ist das schönste Auto in der Startaufstellung, mit Abstand.»

Seit Anfang 2023 verkündet wurde, dass Gulf neu mit Williams arbeitet, kursierte unter den Fans die Frage: Wann werden wir die Rennwagen von Alex Albon und Logan Sargeant in Gulf-Farben erleben?



Diese Antwort erhielten die Fans Ende Mai: Williams liess die Fans darüber abstimmen, mit welch besonderer Gulf-Lackierung der Rennstall bei den WM-Läufen von Singapur, Japan und Katar antreten soll. Zur Wahl stehen vier Designs – mutiger als mutig, zeitgenössisch, visionär, Erbe.



Nun steht der Sieger fest: mutiger als mutig. Rund 200.000 Formel-1-Fans haben an der Abstimmung teilgenommen, die in einem K.-o.-System ausgetragen wurde. In der ersten Runde setzte sich mutiger als mutig gegen zeitgenössisch durch, und Erbe erhielt mehr Stimmen als visionär. Im Finale dann wurde es verflixt knapp: Mutiger als mutig gegen Erbe endete mit 51,9 gegen 48,1 Prozent Stimmen!



Gulf-CEO Mike Jones: «Das Echo auf unsere Aktion war verblüffend, und es unterstreicht, mit wie viel Leidenschaft die Fans bei der Sache sind.»



Williams-Teamchef James Vowles: «Ich kann es nicht erwarten, das Sieger-Design auf der Rennstrecke zu sehen. Die Lackierung ist ein schöner Knicks vor der Vergangenheit, aber frisch und futuristisch.»



Ob ab 2024 komplett in Gulf-Lackierung antreten wird, steht noch nicht fest.





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2