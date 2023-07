Lando Norris warnt: McLaren bald wieder Mittelmass

​McLaren-Fahrer Lando Norris hat bei seinem Heimrennen einen tollen zweiten Platz hinter Max Verstappen (Red Bull Racing) errungen. Norris freut sich, sagt aber: «Wir heben jetzt nicht ab.»

Es war schon ein bärenstarker Max Verstappen notwendig, um beim Grossen Preis von Silverstone einen Doppelsieg der einheimischen Fahrer zu verhindern: Hinter dem Niederländer kamen Lando Norris auf Platz 2 und Lewis Hamilton auf Rang 3, erstmals seit 1999 also zwei Briten auf dem Podest des britischen Grand Prix. Damals gewann der Schotte David Coulthard (McLaren) vor dem Nordiren Eddie Irvine.

Zwei Engländer auf dem Podest in Silverstone, das gab es letztmals vor Norris und Hamilton im Jahre 1992, da triumphierte Nigel Mansell im Williams vor seinem Stallgefährten Riccardo Patrese aus Italien, Martin Brundle wurde im Benetton Dritter.

Die jüngsten Veränderungen am McLaren haben den Rennwagen des Typs MCL60 (für 60 Jahre McLaren) zu einem weiteren Red Bull Racing-Klon gemacht. Aber Lando Norris glaubt nicht, dass der zweitälteste Rennstall der Formel 1 nun jedes Mal so stark auftreten kann wie in Silverstone.

Der WM-Sechste von 2021 sagte am Sonntagabend in Silverstone: «Gewiss, wir haben ein tolles Mannschaftsergebnis eingefahren, mit meinem zweiten Platz und Oscar auf Rang 4. Aber die grosse Stärke unseres Rennwagens sind schnelle Kurven, und davon hat es hier jede Menge.»

«Wir wissen gleichzeitig, dass langsame Kurven dem MCL60 gar nicht schmecken, und davon hat es auf dem Hungaroring einige. Wir werden es dort nicht leicht haben, und dann werden die Leute sagen: ‘Was ist passiert? Warum seid ihr nun plötzlich wieder Mittelmass?’ Darauf sind wir vorbereitet.»

«Im ganzen Feld zeichnet sich ab: Wie konkurrenzfähig ein bestimmtes Auto ist, das ist primär von der Pistencharakteristik abhängig. Wir habe weitere Verbesserungen auf Lager, aber es ist noch ein weiter Weg, um regelmässig vor Mercedes, Ferrari oder Aston Martin zu liegen, von Red Bull Racing ganz zu schweigen. Wir müssen mehr tun, viel mehr.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2