Christian Horner ist überzeugt: «Das passiert nicht»

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner konnte in Silverstone den 102. GP-Sieg seiner Mannschaft feiern. Das Team bleibt 2023 ungeschlagen. Der 49-jährige Engländer sagt, wie es weitergeht.

2014 trat die Formel 1 in die Turbohybrid-Ära, mit neuen 1,6-Liter-Turbomotoren und Energie-Rückgewinnung. Mercedes-Benz hatte mit der Entwicklung der neuen Antriebseinheiten früh gewonnen und dominierte von 2014 bis 2020, zunächst wegen eines hoch überlegenen Motors, aber mehr und mehr auch wegen eines hervorragenden Chassis. Red Bull Racing-Partner Renault hatte bei der Motorentwicklung schlicht geschlafen. Ferrari entwickelte zu wenig effizient, um Mercedes einen Titel wegzuschnappen.

Erst als sich Red Bull Racing mit Honda zusammentat, erhielt Mercedes einen gleichwertigen Gegner. Im umstrittenen WM-Finale von 2021 zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton machte sich der Niederländer zum Champion.

2022 das nächste neue Kapitel in der Historie der Königsklasse: Die Antriebseinheiten blieben die gleichen, aber nun steckten sie in Flügelautos. Red Bull-Technikgenie Adrian Newey konnte seine ganze Erfahrung ausspielen – WM-Titel 2022 mit Max Verstappen, auf WM-Kurs 2023 mit zehn Siegen in zehn Rennen.

Klar wird unter den Fans kontrovers darüber diskutiert, ob Red Bull Racing nun zu einem Höhenflug angesetzt hat so wie damals Mercedes. Doch RBR-Teamchef Christian Horner sagt nach dem britischen Grand Prix in Silverstone: «In diesem Sport hat sich immer wieder gezeigt – bei einem stabilen Reglement gleichen sich die Leistungen der Rennställe im Laufe der Zeit an.»

Der 49-jährige Brite ist überzeugt: «Dieser Prozess hat bereits begonnen. Keine Chance also, dass wir sieben Jahre lang dominieren werden so wie das Mercedes getan hat, das wird nicht passieren.»

«Die Motoren sind inzwischen in Sachen Leistung alle auf ähnlichem Niveau, und die Chassis-Entwicklung verläuft rasant. Wir können alleine vom Saisonbeginn in Bahrain bis heute sehen, wie einige Rennställe markant zulegen.»



«Das alles war aus meiner Sicht unvermeidlich, und wir waren ohnehin nie im Glauben, dass wir einfach durch diese Saison spazieren würden.»



Derzeit steht Red Bull Racing bei elf Siegen in Folge (WM-Finale 2022 plus zehn Rennen 2023), damit ist der Formel-1-Rekord von McLaren aus dem Jahre 1988 eingestellt.



An zehn Rennwochenenden 2023 hat RBR neben zehn Siegen neun Mal die Pole-Position geholt und acht Mal die beste Rennrunde errungen. Dazu sind beide bisherigen Sprintrennen gewonnen worden, in Baku und auf dem Red Bull Ring.



Neben der reinen Weste 2023 besonders bemerkenswert: Red Bull Racing hat von den vergangenen 21 Rennen deren 20 gewonnen. Nur George Russell funkte mit Mercedes beim Grossen Preis von São Paulo dazwischen.





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2