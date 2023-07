Carlos Sainz (Ferrari) trauert um Grossvater Antonio

​Ferrari-Star Carlos Sainz und sein Papa gleichen Namens trauern: Im Alter von 97 Jahren ist Antonio Sainz Rebollo gestorben. Der Vater des Rallye-Champions und Opa des GP-Stars fuhr nie Autorennen.

Die Familie Sainz trauert: Ferrari-Fahrer Carlos Sainz junior hat seinen Grossvater, Rallye-Champion und Dakar-Sieger Carlos Sainz senior seinen Vater verloren – im Alter von 97 Jahren ist Antonio Sainz Rebollo gestorben.

Antonio Sainz ist nie Autorennen gefahren, zu Beginn der Karriere von Carlos senior (heute 61) musste seine ersten Rallye-Einsätze mit einem Renault 5 vor seinem Vater geheim halten. Antonio hatte seinem Sohn den Kleinwagen gekauft, damit der einen kürzeren Weg zur Universität hat.

Grossvater Sainz war zunächst kein Motorsportfan, aber als sein Sohn Carlos mit Toyota Rallye-Weltmeister wurde, platzte er fast vor Stolz: «Ich bin sprachlos. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mensch so meisterlich eine Maschine bewegen kann. Und dieser Mensch ist mein Sohn. Ich bin tief beeindruckt.»

Wie auch in der Formel-1-Doku von Netflix zu sehen war: Die Sainz’ sind mit einem sehr starken Familiensinn aufgewachsen, und der 28-jährige Ferrari-Fahrer Carlos Sainz junior war seinem Opa sehr zugetan.

Carlos junior schmerzte es sehr, als er während der Corona-Pandemie seinen Grossvater nicht besuchen konnte: «Ich konnte meine Grosseltern monatelang nicht sehen. Wir haben uns sehr vermisst.»



Antonio Sainz war Geschäftsmann und war wesentlich beteiligt an der Expansion der Brauerei Estrella Galicia nach Südamerika. Er arbeitete lange in Bolivien, wo er sogar zum Ehrenkonsul ernannt wurde. Seinen Lebensabend verbrachte Antonio Sainz auf Mallorca.



Antonio Sainz Rebollo wurde in Madrid begraben.