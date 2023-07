Red Bull Racing in Austin: Fans bestimmen Lackierung

So könnten die Red Bull Racing-Rennwagen in Austin aussehen

​Drei Mal in diesem Jahr kann ein Fan die Lackierung der Red Bull Racing-Rennwagen bestimmen – in Miami, in Austin und in Las Vegas. Noch bis zum 14. Juli 15.00 Uhr europäischer Sommerzeit wird abgestimmt.

Anfang Februar 2023 meldete sich Red Bull Racing so bei seinen Fans: «In diesem Jahr haben wir uns etwas Ungewöhnliches vorgenommen – bei den US-amerikanischen Läufen in Miami (Florida), Austin (Texas) und Las Vegas (Nevada) sollt ihr mitgestalten, wie unsere Rennwagen aussehen.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ergänzte: «Wir wollten, dass die Fans mehr eingebunden werden. Wir haben uns lange überlegt, was dazu eine pfiffige Idee wäre, und es hat uns gefallen, dass die Leute ihrer Kreativität freien Lauf lassen können und dabei mithelfen, dass unsere Renner ein wenig anders als sonst aussehen.»

Am 3. Mai wurde der erste Siegerentwurf für den Miami-GP präsentiert, die Arbeit von Martina Andriano, einer argentinischen Grafik-Designerin. Sie wurde vom Rennstall nach Florida eingeladen, um ihre Arbeit für Max Verstappen und Sergio Pérez im Massstab 1:1 zu betrachten. Die beiden fuhren prompt einen Doppelsieg heraus.



Die Lackierung von Andriano wies drei Bänder auf den Seiten des Renners auf, in Hellblau, Lila und Pink. Andriano sagte: «Ich war schockiert und sprachlos, als ich erfuhr, dass mein Design gewählt wurde. Ich konnte es nicht glauben, es fühlt sich wie ein verrückter Traum an.»



Sie habe an die Luft gedacht, die das Auto um- und durchfliesst, fügte Andriano an. «Ausserdem wollte ich natürlich auch Miami repräsentieren, das hat mich inspiriert. Ich wollte schon seit Beginn meines Studiums ein Auto, einen Rennanzug oder einen Helm designen. Und schon zuvor wusste ich, dass ich eines Tages in der Formel 1 arbeiten will, es ist also unglaublich wichtig für mich, diese Chance von Red Bull Racing zu erhalten.»

Nun läuft die Abstimmung jener Designs, die für den Grossen Preis der USA in Austin (Texas) in die engere Wahl gekommen sind. RBR hat einen kleinen Vorgeschmack dazu gegeben. Wer mehr sehen will, sieht sich im Bereich Paddock bei www.redbullracing.com umsehen.



Die Abstimmung dauert noch bis 14. Juli, 15.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Den Link zur Abstimmung finden Sie hier.





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2