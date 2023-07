George Russell: Darauf muss Mercedes gefasst sein

​Mercedes hat in Silverstone ein solides Ergebnis eingefahren: Lewis Hamilton Dritter, George Russell Fünfter. Aber McLaren war erneut schneller, und das macht dem jungen Russell Sorgen.

Mercedes wollte 2023 Leader Red Bull Racing auf die Pelle rücken, aber davon ist auch nach dem Umbau des Seitenkasten-Konzepts wenig zu sehen. Mehr noch, in England hatte McLaren mehr Speed als Mercedes.

In der Qualifikation zum britischen Grand Prix in Silverstone glänzte McLaren mit den Startplätzen 2 (Lando Norris) und 3 (Oscar Piastri), hinter Red Bull Racing-Star Max Verstappen. Im Rennen setzte McLaren das in die Ränge 2 (Norris) und 4 (Piastri) um. Mercedes startete von den Plätzen 6 (George Russell) und 7 (Lewis Hamilton), im Grand Prix eroberte Hamilton einen dritten Rang, Russell wurde Fünfter.

Der 25-jährige Russell gibt zu: Der Speed von McLaren kam überraschend. «Als ich hörte, dass die McLaren-Fahrer zum Schluss auf dem harten Reifen sind, da dachte ich – gut, Lewis und ich werden Zweiter und Dritter. Denn Hamilton war auf weich und ich auf mittelhart, und das ist auf dem Papier ein Vorteil. Dann traute ich meinen Augen kaum, wie gut Lando und Oscar am McLaren ihre Reifen zum Arbeiten brachten.»

GP-Sieger Russell glaubt: Mercedes muss sich darauf gefasst machen, dass ihnen McLaren auch bei den kommenden Rennen auf der Nase herumtanzt. «Ich sehe keinen Grund, wieso diese Konkurrenzfähigkeit verloren gehen sollte. Sie waren in Österreich vor uns, sie waren in England vor uns, auf zwei ganz verschiedenen Rennstrecken.»

«Mir ist nicht ganz klar, wie sie diese Fortschritte erzielen konnten. Aber es bringt nichts, auf den Gegner zu schielen. Wir müssen uns ganz auf den eigenen Wagen konzentrieren. Wir müssen mehr Speed aus dem Auto holen und das bald.»



«Immerhin ist McLaren eine Inspiration: Sie haben gezeigt – ein solch markanter Schritt nach vorne ist möglich.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2