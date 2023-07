Alfa Romeo: Aufsehen mit Delevingne statt mit Bottas

Valtteri Bottas in Silverstone

​Auch in Silverstone ist Alfa Romeo leer ausgegangen. Schlagzeilen macht das Team mit der Affäre um das Model Cara Delevigne statt mit Valtteri Bottas. Der finnische GP-Sieger fordert Verbesserungen.

Das sagt alles über die Form von Alfa Romeo: Am meisten Klicks gab’s im Netz für Alfa Romeo wegen Model Cara Delevingne mit Zicken-Auftritt vor dem britischen Grand Prix, sportlich geht bei der Traditionsmarke wenig vorwärts: Valtteri Bottas wurde in Silverstone Zwölfter, der Chinese Guanyu Zhou landete auf Platz 15, und im Konstrukteurs-Pokal ist das Team auf den zweitletzten Platz abgerutscht.

Valtteri Bottas ist unzufrieden. Der 33-jährige Finne hat in dieser Saison erst zwei Mal punkten können (Achter in Bahrain, Zehnter in Kanada), das ist seine schlechteste Saison seit seinem ersten GP-Jahr 2013 mit Williams (vier Punkte).

Der gegenwärtige WM-15. sagt: «Wir hatten in England neue Teile dabei, einen anderen Boden und eine verbesserte Hinterradaufhängung aber die anderen Rennställe haben sich ebenfalls verbessert. Wir müssen mehr tun. Für die nächsten Rennen in Ungarn und Belgien werden wir nichts Neues am Wagen haben. Da muss mehr kommen.»

«Wir haben jetzt fast Halbzeit der Saison, und wir haben es nicht geschafft, uns im Mittelfeld zu verbessern. Es wird der Punkt kommen, an dem wir uns entscheiden müssen, ob wir uns nicht besser auf die Entwicklung des 2024er Autos konzentrieren sollen. Diese Diskussion muss bald geführt werden.»



«Wir wollten 2023 vorrücken, und wir sind auch besser geworden, aber gemessen an der Konkurrenz war dieser Schritt zu klein.»



Der zehnfache GP-Sieger, WM-Zweiter 2019 und 2020 mit Mercedes hinter Lewis Hamilton: «Wir erreichen unsere Ziele nicht, nun müssen wir die Ärmel höherkrempeln.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2