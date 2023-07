GP-Fans nach Silverstone empört: Wieder zickige VIP

​Model und Schauspielerin Cara Delevigne wollte auf der Startaufstellung von Silverstone kein Interview geben. Das bringt zahlreiche Fans auf die Palme. Die 30-jährige Londonerin wehrt sich.

In den vergangenen Jahren hatten TV-Fachleute wie der langjährige Formel-1-Fahrer Martin Brundle mit Ehrengästen von Grands Prix bisweilen ihre liebe Mühe. Die eine oder andere «Very Important Person» machte sich auf der Startaufstellung wichtig, aber ein Interview wollte sie nicht geben.

Im derzeitigen Formel-1-Boom will F1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali das ändern. Weltstars wie Tom Cruise, Shakira, «Spiderman» Tom Holland, Will Smith, Shaquille O’Neal, Vin Diesel oder Tom Brady sollen bitteschön ein paar Sätze sagen, es soll nicht mehr vorkommen, dass Bodyguards Brundle und Kollegen rüde zur Seite schieben, wie 2021 in Austin, als die Entourage der Rapperin Megan Thee Stallion schon fast handgreiflich wurde.

Bei Cruise, Holland, Diesel & Co. ist das nie ein Problem, der «Mission Impossible»- und «Top Gun»-Star Cruise ist ein grosser Rennfan, ebenso wie Holland und Diesel. Beim Model Cara Delevigne ist das offenbar anders.

Die 30-jährige Londonerin war als Gast von Alfa Romeo in Silverstone, und Sportwagen-Weltmeister Martin Brundle sprach sie als rasender Reporter der britischen Sky höflich an. Als er um ein schnelles Interview bat, schüttelte sie den Kopf. Brundle: «Aber die Regel ist, dass alle auf der Startaufstellung sprechen müssen.»



Delevigne blickte hilfesuchend zu einem Mann im Alfa Romeo-Hemd, dann versuchte das Model die Ausrede: «Ich kann sie nicht hören.» Was natürlich Unsinn war.



Die Reaktion zahlreicher Fans im Netz war eindeutig: Geht’s noch? Viele Formel-1-Anhänger äussern auf Twitter oder Instagram die Ansicht: Gebt einen solchen Besucherpass doch Leuten, die es zu schätzen wissen, auf der Startaufstellung zu sein.



Nach dem Vorfall mit Megan Thee Stallion 2021 gab die Formel 1 für VIP-Gäste die Vorgabe heraus: Keine persönlichen Bodyguards, keine Interview-Verweigerung. In den meisten Fällen geben sich die Stars und Sternchen pflegeleicht.



Nach dem Korb von Delevigne wandte sich Brundle ab und ätzte: «So schade, ich bin sicher, das wäre hochinteressant gewesen.»



Delevigne war die ganze Situation peinlich. Sie meldete sich später auf Twitter so zu Wort: «Mir wurde gesagt, ich solle nein sagen. Danke, dass ihr beide Seiten anerkennt. Ich hatte so viel Spass und war sehr glücklich, dort zu sein; egal, was andere Leute denken.»



Für Delevigne war die Situation wohl unzumutbar, wie ein Post von Alfa Romeo unterstellt: «Respekt funktioniert gegenseitig. Niemand sollte in eine unbequeme Lage gebracht oder gezwungen werden, etwas gegen seinen Willen zu tun.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2