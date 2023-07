Fred Vasseur: «Es geht nicht nur ums Streckenlayout»

Das Ferrari-Team verliess Silverstone mit dem Gefühl, nicht das Beste aus den eigenen Möglichkeiten gemacht zu haben. Auf dem Hungaroring sollte es besser laufen. Doch Teamchef Fred Vasseur bleibt vorsichtig.

Mit den Startplätzen 4 und 5 hatten die beiden Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz im Rennen auf dem Silverstone Circuit eine sehr gute Ausgangslage. Deshalb hielt sich die Freude über das Rennergebnis in engen Grenzen. Denn mit den Plätzen 9 und 10 landeten der Monegasse und sein spanischer Stallgefährte zwar in den Punkten, blieben damit aber unter den Erwartungen.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur übte sich nach dem zehnten Kräftemessen der Saison denn auch in Selbstkritik. Er bedauerte: «Wir hatten wohl irgendwie noch die ersten Rennen des Jahres im Hinterkopf, denn wir wählten in Grossbritannien eine viel zu konservative Reifenstrategie und wir haben nicht genug Druck gemacht.»

Auch spielte der Rennverlauf dem ältesten GP-Rennstall der Welt nicht in die Hände. Doch damit will sich der Franzose nicht herausreden. «Natürlich hatten wir etwas Pech mit dem Safety-Car, aber das liegt nicht in unseren Händen und deshalb bringt es auch nichts, wenn wir uns darüber den Kopf zerbrechen. Wir müssen das beachten, was wir beeinflussen können, und ganz ehrlich, ich denke, wir hätten viel stärker pushen können», seufzte er.

Die Hoffnung ist gross, in Ungarn ein besseres Ergebnis zu erzielen. Die Scuderia aus Maranello hat gute Karten, denn das Streckenlayout sollte den roten Rennern von Leclerc und Sainz besser liegen. «Ja, auf dem Papier schon», bestätigte Vasseur. «Aber es geht nicht nur ums Streckenlayout, auch das Set-up muss stimmen, genauso wie die Vorbereitung für das Wochenende und die Trainings am Freitag. Darin liegt der Schlüssel zum Erfolg, speziell auf dem Hungaroring, auf dem das Überholen sehr schwierig ist», mahnte er.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2