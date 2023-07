Mick Schumacher: Nachtschicht in Silverstone 15.07.2023 - 18:21 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Mick Schumacher leistete im Simulator wertvolle Schützenhilfe für Hamilton und Russell

Mercedes-Reservist Mick Schumacher sass am Silverstone-Wochenende in der Nacht auf Samstag bis tief in die Nacht im Simulator, um eine gute Fahrzeug-Abstimmung für Lewis Hamilton und George Russell zu finden.