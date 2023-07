Lewis Hamilton oder Max Verstappen? Das sagt Sainz

Der erste Gegner eines Formel-1-Piloten ist immer der Stallgefährte. Ferrari-Star Carlos Sainz verrät, wie er sich entscheiden würde, wenn er zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen als Teamkollegen wählen müsste.

Als Carlos Sainz in die Formel 1 aufstieg, gehörte er noch zum Fahrerkader von Red Bull. Der Spanier bestritt 2015 seine erste Saison in der Königsklasse und hatte im Toro Rosso Team (heute AlphaTauri) einen starken Gegner an seiner Seite: Max Verstappen feierte sein GP-Debüt auch am 15. März 2015 in Melbourne.

Und der aktuelle Champion und WM-Leader stellte seine Klasse gleich unter Beweis. Zehn Mal fuhr er in seiner ersten Saison in der Formel 1 in die Punkte, am Ende belegte er mit 49 WM-Zählern den zwölften Tabellenrang. Zum Vergleich: Sainz beendete sieben der 19 Saisonläufe in den Top-10 und war nach dem Saisonfinale mit 18 Punkten WM-Fünfzehnter.

Vier weitere Grands Prix bestritt das Duo Seite an Seite, dann wurde Verstappen ins Red Bull Racing Team befördert – wofür sich der Niederländer in seinem ersten Rennen mit dem Rennstall aus Milton Keynes in Spanien gleich mit einem Sieg bedankte.

23 Rennen lang war der mittlerweile zweifache Weltmeister Teamkollege von Sainz, entsprechend gut kennt der Rennfahrer aus Madrid den Titelverteidiger, mit dem er gut auskam, wie er in einem Gespräch mit dem «Express» betont. Auf die Frage, ob er lieber wieder an der Seite von Verstappen oder neben dem siebenfachen Champion Lewis Hamilton arbeiten würde, sagte er: «Ich war schon Mal der Teamkollege von Max und weiss deshalb, dass ich gut mit ihm auskommen würde.»

«Ich war hingegen noch nie der Stallgefährte von Lewis, aber ich schätze, es ist förderlich für jede Karriere, wenn man neben dem siebenfachen Weltmeister fährt und wahrscheinlich lernt man dabei auch einiges. Deshalb würde ich mich wohl für Lewis entscheiden, auch um etwas Anderes auszuprobieren», fuhr Sainz fort, stellte aber auch gleich klar: «Aber ganz ehrlich, mir ist es egal, wer mein Teamkollege ist.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2