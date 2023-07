Mark Webber: Loblied auf die jungen Formel-1-Stars

GP-Veteran Mark Webber, der mittlerweile als Manager des jungen McLaren-Rookies Oscar Piastri tätig ist, freut sich über die neue Generation von Rennfahrertalenten, die in der Königsklasse unterwegs sind.

215 Grand-Prix-Starts hat Mark Webber in seiner aktiven Formel-1-Karriere absolviert und 42 Mal stand er als auf dem Podest, neun Mal davon als Sieger. Der Australier, der 2013 in Brasilien sein letztes Formel-1-Rennen bestritten hat, wechselte danach in die Langstrecken-WM und kehrte als GP-Experte ins Fahrerlager zurück.

Mittlerweile ist der 46-Jährige als Manager von Oscar Piastri tätig. Sein junger Landsmann hat in diesem Jahr sein GP-Debüt bestritten, nachdem er bei McLaren als Nachfolger für Daniel Ricciardo bestimmt worden war. Der Ausnahmekönner aus Melbourne, der sowohl in der Formel Renault als auch in der Formel 3 und Formel 2 als Rookie den Titel holen konnte, sammelte in den ersten zehn WM-Läufen mit drei Punktefahrten 17 WM-Zähler.



Sein bisher bestes Resultat hat der 22-Jährige beim jüngsten Kräftemessen in Grossbritannien erzielt, im Heimrennen seines Teams kreuzte er die Ziellinie als Vierter. Eine Woche später folgte mit dem Auftritt beim «Goodwood Festival of Speed» im 1976er-McLaren von James Hunt das nächste Highlight in seiner noch jungen Karriere.

Manager Webber berichtete bei «ITV» stolz: «Er sagte: ‚Mein Gott, wie hat James Hunt nur in dieses Auto gepasst?‘ Er fuhr den 76er-McLaren von Hund, was grossartig ist.» Jede Woche stehe ein anderes Highlight für seinen Schützling auf dem Programm, erzählte er, und betonte: «Es ist so schön, wenn man mitansehen darf, wie sich ein junger Fahrer entwickelt, so wie wir es damals getan haben.»

Ganz allgemein sei die Formel 1 mit der neuen Fahrergeneration bestens aufgestellt, schwärmte Webber weiter. «Wir haben auch Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc – wir haben so viele Talente. Natürlich gehört Max Verstappen auch dazu. Die Formel 1 ist in Bestform mit all den aufstrebenden Talenten, und Oscar liebt es, ein Teil davon zu sein.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2