Carlos Sainz über Lando Norris: «Sind entspannter»

Zwei Jahre lang waren Carlos Sainz und Lando Norris bei McLaren Teamkollegen, bis der Spanier zu Ferrari wechselte. Seither kommen die beiden Stallgefährten noch besser miteinander aus, wie Sainz betont.

Als Lando Norris 2019 in die Formel 1 einstieg, hatte er bei McLaren mit Carlos Sainz einen Teamkollegen an seiner Seite, der bereits vier Jahre in der Königsklasse hinter sich hatte. Der junge Brite nutzte die Gelegenheit, um viel vom Spanier zu lernen, und das Duo kam abseits der Rennstrecke blendend miteinander aus.

Doch auf der Piste wurde hart gegeneinander gekämpft und mehr als einmal kam es zu Spannungen zwischen dem Rennfahrer aus Madrid und seinem jungen Stallgefährten. Doch die Schwierigkeiten, die damals entstanden, gehören der Vergangenheit an. Mittlerweile herrscht keine dicke Luft mehr zwischen ihnen, im Gegenteil, wie Sainz gegenüber «Express Sport» beteuert, ist das Verhältnis heute besser denn je.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass die früheren Teamkollegen nicht mehr für den gleichen Rennstall antreten. «Der Umstand, dass wir keine Stallgefährten mehr sind, sorgt für weniger Druck. Denn wenn du im gleichen Auto und im gleichen Team bist, weisst du, dass er der einzige Gegner im Feld ist, der das gleiche Material hat. Umso grösser ist der Wille, ihn zu schlagen», sagt der 28-jährige Ferrari-Star.

Und Sainz verrät: «Wir sind jetzt zwar keine Teamkollegen mehr, aber wir sehen uns genauso oft wie früher, nur sind wir entspannter, denn wir wissen, dass die frühere teaminterne Rivalität nicht mehr besteht. Wir spielen immer noch Golf miteinander und treffen uns ab und zu zum Dinner, und dann haben wir gemeinsam eine gute Zeit.»

