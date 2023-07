McLaren-CEO Zak Brown: «Verstappen wird eingeholt»

​Formel-1-Weltmeister Max Verstappen fährt seinem dritten Titel entgegen: Acht von zehn Saisonrennen 2023 gewonnen, zuletzt sechs Grands Prix in Folge. McLaren-CEO Zak Brown: «Diese Serie geht zu Ende.»

Derzeit scheint die Konkurrenz gegen Max Verstappen kein Rezept zu finden, um den 25-jährigen Niederländer aufzuhalten: In Silverstone hat der Red Bull Racing-Star sein sechstes Rennen in Folge gewonnen und damit den achten Sieg im zehnten Saisonlauf sichergestellt.

Auch McLaren-Geschäftsleiter Zak Brown lobt im Rahmen des Goodwood Festival of Speed: «Max macht einen fabelhaften Job. Es ist grossartig, einen Weltmeister in Bestform zu erleben. Die Leistung von Max und von Red Bull Racing ringt uns grössten Respekt ab.»

«Aber jede Serie geht einmal zu Ende, und Red Bull Racing wird eingeholt. Klar hoffe ich, dass wir das schaffen. Aber das Verfolgerfeld hinter RBR ist so dicht gestaffelt, das könnte auch einem anderen Rennstall gelingen.»

Der 51-jährige Kalifornier, seit April 2018 CEO des zweitältesten Rennwagenherstellers der Formel 1, fügt hinzu: «Es ist ein gutes Zeichen für unseren Sport, dass ein Wochenende dieser Rennstall der härteste Verfolge von Max ist, am nächsten ein anderes Team. Die Leistungsdichte ist hinter Verstappen sehr hoch. Am einen Wochenende bist du zweite Kraft, wenige Tage später hast du Mühe, dich aus dem ersten Quali-Segment zu befreien. So spannend ist die moderne Formel 1.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2