Günther Steiner (Haas): «Keiner kann das schönreden»

​Der US-amerikanische Rennstall Haas ist seit Anfang Mai in Miami ohne WM-Punkte, seit fünf Grands Prix. Teamchef Günther Steiner sagt, wieso diese Durststrecke auf dem Hungaroring wohl weitergehen wird.

Haas hatte die Saison 2023 vielversprechend begonnen: Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen im Qualifying regelmässig in den Top-Ten, zwei Mal in den Punkten in den ersten drei Rennen.

Aber dann gab es drei Entwicklungen, die Haas zurückwarfen. Erstens wurde die Konkurrenz schneller, Haas entwickelte weniger umfangreich. Zweitens zeigte sich mehr und mehr, dass der Reifenverschleiss am Haas-Rennwagen höher ist als an den gegnerischen Fahrzeugen. Und drittens wurde Haas zuletzt von den Ferrari-Motoren mehrfach im Stich gelassen.

Haas-Teamchef Günther Steiner: «Keiner kann das schönreden – die vergangenen WM-Läufe waren schwierig für uns. Es gibt Situationen in diesem Sport, da machen die Gegner markante Fortschritte, und dein Team steht still.»

«Wir gehen den gegenwärtigen Problemen auf den Grund und versuchen, sie zu lösen. Wir haben einige Entwicklungen aufgegleist für die Phase nach der Sommerpause.»



Der 58-jährige Südtiroler weiss: «Auf dem Hungaroring müssen wir damit auskommen, was wir haben. Wir müssen mehr über das Verhalten des Autos lernen, und das kannst du am besten, wenn der Wagen auf der Bahn ist, Simulation in Ehren. In einer Formel 1, in welcher es keine Testfahrten mehr gibt, neben den Probefahrten vor und nach der Saison sowie den Pirelli-Versuchen, musst du den Trainingsfreitag zum Experimentieren nutzen. Wir wissen, wo wir den Hebel ansetzen müssen.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2