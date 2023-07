Nico Hülkenberg (Haas): Neuer Vertrag in Ungarn

​Rennstallbesitzer Gene Haas wird zum Grossen Preis von Ungarn reisen. Schon in wenigen Tagen könnte die Vertragsverlängerung von Nico Hülkenberg beim US-amerikanischen Team perfekt sein.

Fast die Hälfte der Formel-1-Saison 2023 ist gelaufen, und Haas-Teamchef Günther Steiner ist mit Nico Hülkenberg sehr zufrieden. Der Südtiroler lobt: «Mit Nico haben wir exakt bekommen, was wir uns gewünscht hatten. Er bringt dieses gewaltige Plus an Erfahrung mit. Dass er noch immer sauschnell ist, hat er in den Qualifyings bewiesen. Und wir spüren, dass er sich bei uns wohlfühlt.»

Der 35-jährige Hülkenberg hat bislang als bestes Ergebnis im Grand Prix Rang 7 in Australien erreicht, dazu einen sechsten Platz im Sprint von Österreich; in Kanada erzielte er im Abschlusstraining auf schwieriger Bahn sensationell die zweitschnellste Zeit.

Steiner weiter: «Ich sehe einen sehr hart arbeitenden Hülkenberg, dessen fundiertes Vorgehen die ganze Mannschaft fordert. Auch dies ist ein Aspekt, den wir uns gewünscht hatten. Es kommt nicht oft vor, aber ich habe wirklich nichts zu beanstanden.»

«Nico macht einen guten Job, und das ist nicht selbstverständlich. Ich hörte Leute sagen, nach drei Jahren ohne Stammplatz werde Nico Zeit brauchen, um auf Speed zu kommen, vielleicht sogar ein halbes Jahr. Aber davon habe ich nichts gesehen.»

Rennstallchef Gene Haas reist am 20. Juli nach Budapest. Schon in Ungarn könnte die Vertragsverlängerung mit Hülkenberg vollzogen werden, denn Steiner sagt gegenüber sport.de: «Wir haben über die Verlängerung gesprochen. Aber es ist schöner, wenn man das persönlich machen kann als per Telefon oder Video. Wir werden nicht lange brauchen. Wir sind glücklich mit Nico, und hoffentlich können wir das möglichst bald bekanntgeben.»

Nico Hülkenberg ist ein Weckruf gewesen für Kevin Magnussen. Denn Steiner sagt weiter: «Ich glaube, das Engagement von Hülkenberg hat sich auch positiv auf Kevin Magnussen ausgewirkt. Kevin hat jetzt eine echte Messlatte und findet das prima. Wenn Hülkenberg mal schneller ist, dann erkenne ich bei Kevin keine Wut, sondern nur den Willen, Nico zu schlagen. Und das ist genau, was du als Teamchef willst – dass sich die Fahrer in einer gesunden Atmosphäre gegenseitig antreiben.»



Zur Arbeit zwischen Hülkenberg und seinem dänischen Stallgefährten sagt Günther Steiner: «Sie respektieren einander. Sie sind erfahren genug zu wissen – wenn sie sich gegenseitig in die Kiste fahren, dann ist keinem geholfen. Ich sehe, wie sehr sie ein Einklang sind, also gehe ich nicht davon aus, dass dies auf der Rennstrecke urplötzlich aus dem Ruder läuft.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2