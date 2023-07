Max Verstappen in Ungarn: Meilenstein dank Upgrades?

Sergio Pérez weiss, in welchem Bereich er sich verbessern muss Red Bull Content PoolSergio Pérez weiss, in welchem Bereich er sich verbessern muss

Red Bull Racing-Star Max Verstappen wird in Ungarn mit neuen Teilen ausrücken. Der 25-jährige Niederländer und sein Teamkollege Sergio Pérez können auf dem Hungaroring Geschichte schreiben.

Elf Siege hat Red Bull Racing bisher in Folge für sich entschieden, und damit den Rekord von McLaren aus dem Jahr 1988 erreicht. In Ungarn kann das Team aus Milton Keynes mit Sieg Nummer 12 der alleinige Rekordhalter werden und gleichzeitig den 250. Podestplatz in der Formel 1 feiern.

Damit die Erfolgsserie nicht abreisst, gibt es für Max Verstappen und Sergio Pérez für den elften Saisonlauf neue Teile. Und der WM-Leader kann es nicht erwarten, diese auszuprobieren. «Ich hoffe, dass die Upgrades wie erwartet funktionieren und wir damit noch etwas mehr Leistung finden, die wir in den kommenden Rennen nutzen können.»

«Mal schauen, wie wir auf einer Piste abschneiden, die relativ langsame Ecken hat und auf denen man mit viel Abtrieb unterwegs ist. Es ist eine super Piste, sehr technisch und sicherlich eine Strecke, auf die ich mich immer freue», betont der 43-fache GP-Sieger.

Pérez, der in den letzten Wochenenden im Qualifying jeweils unter den Erwartungen geblieben ist, weiss, was er zu tun hat: «Mein Fokus muss darauf liegen, einen erfolgreichen Samstag zu haben, denn ich weiss, dass ich am Sonntag ein gutes Renntempo habe und dass ich mit meinem Auto, das unglaublich stark ist, jedes Mal aufs Podest fahren sollte.» Er habe sich im Formel-1-Werk in Milton Keynes auf das Rennwochenende vorbereitet, ausserdem war er am vergangenen Wochenende beim Showrun von Red Bull in Madrid in einem alten GP-Renner unterwegs. «Ich hatte viel Spass», sagt er über seinen Einsatz in der spanischen Hauptstadt.

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2