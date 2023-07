Charles Leclerc (Ferrari/1.): «Schwer einzuschätzen»

Die Ferrari-Stars Charles Leclerc und Carlos Sainz drehten im 1. Training in Ungarn nur ein paar Runden auf den Intermediates. Den Tag schloss der Monegasse dann als Schnellster ab. Das will er aber nicht überbewerten.

Wie alle anderen GP-Stars hatten auch die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz am Ende des Trainingsfreitags alle Hände voll zu tun. Denn im ersten Training kamen sie nicht über ein paar Runden auf den Intermediate-Reifen hinaus.

Einerseits wurde die Session durch zwei rote Flaggen unterbrochen – die erste löste Sergio Pérez mit seinem Abflug aus und die zweite ging auf das Konto von Sainz, der sich drehte und auf den Randsteinen stecken blieb, mit Hilfe der Streckenposten aber schliesslich aus eigener Kraft wieder an die Box zurückkehren konnte. Andererseits sorgte auch der Regen, der nach den ersten 20 Minuten einsetzte, dafür, dass sie ihre Trainingsprogramme nicht wie geplant abspulen konnten.

Umso mehr gab es für das Duo im zweiten Training zu tun. Beide drehten jeweils 20 Runden und während Leclerc mit 1:17,686 min die Tagesbestzeit aufstellte, fand der Spanier keine freie Runde und landete am Ende auf dem zehnten Platz – fast fünf Zehntel trennten ihn von seinem Teamkollegen.

Leclerc fasste nach getaner Arbeit zusammen: «Insgesamt war es ein guter Tag.» Gleichzeitig relativierte der Rennfahrer aus Monte Carlo: «Es ist aber schwierig, die Leistung der anderen Teams einzuschätzen, da jeder ein anderes Programm fuhr.» Das lag vor allem daran, dass die Teams und Fahrer an diesem Wochenende versuchsweise mit nur 11 statt 13 Slick-Reifensätzen auskommen müssen.

«Wir haben alles getan, was wir uns vorgenommen hatten, und das Gefühl im Auto war ziemlich gut. Mal sehen, was wir morgen erreichen können», fügte der Tagesschnellste an.

Sein Stallgefährte erklärte seinerseits: «Das war ein eigenartiger Freitag, denn das erste Training wurde vom Regen bestimmt und in der zweiten Session mussten wir auf das neue Format mit der limitierten Reifenmenge Rücksicht nehmen. Bei meinen schnellen Versuchen hatte ich viel Verkehr, im Longrun lief es besser, allerdings habe ich da nicht so viele Runden am Stück gedreht. Insgesamt gibt es noch etwas Luft nach oben.»

2. Training, Budapest

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,015 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,232

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,248

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,359

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,372

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,399

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0419

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,422

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,496

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,593

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,633

13. Alex Albon (T), Williams, +0,691

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,699

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,818

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,060

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,150

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,292

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,431

20. George Russell (GB), Mercedes, +1,489





1. Training, Budapest

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:38,795 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,359 sec

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

04. Lando Norris (GB), McLaren, +1,482

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,892

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,237

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,347

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,568

09. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,621

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +3,911

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,111

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,780

13. Alex Albon (T), Williams, +8,608

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, keine Zeit

15. Carlos Sainz (E), Ferrari, keine Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

17. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

18. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

20. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, keine Zeit