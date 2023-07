Christian Horner: «Starke Runde von Lewis Hamilton»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Wir wissen, dass es zwischen den beiden Jungs in der ersten Startreihe eine kleine Vorgeschichte gibt»

Nachdem sich Max Verstappen im Ungarn-Qualifying gegen Lewis Hamilton geschlagen geben musste, gab es für den siebenfachen Weltmeister auch ein dickes Lob von Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner.

Am Ende waren es nur drei Tausendstel, die den Kampf um die Pole auf dem Hungaroring ausmachten: Lewis Hamilton brannte ganz zum Schluss eine starke Runde in den Asphalt und sicherte sich damit die beste Ausgangslage für das Rennen am Sonntag. WM-Leader Max Verstappen musste sich mit dem zweiten Startplatz begnügen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner weiss: «Wir haben etwas Zeit liegen lassen, denn Max hatte in Kurve 13 einen kleinen Schnitzer. Aber die erste Startreihe ist immer noch gut.» Und er räumte grossmütig ein: «Das war eine sehr starke Runde von Lewis Hamilton, ein grosses Lob an ihn und auch an Mercedes.»

Mit Blick aufs Rennen hielt der Brite fest: «Hier ist es ein bisschen wie Monaco, nur ohne die Leitplanken. Das heisst, dass die Position auf der Strecke entscheidend ist. Das Überholen ist knifflig, also wird es auf die Strategie ankommen.»

Und Horner machte sich Mut: «Wir haben im Rennen ein besseres Tempo als im Qualifying. Es wird auf den Start ankommen, und wir wissen, dass es zwischen den beiden Jungs in der ersten Startreihe eine kleine Vorgeschichte gibt. Aber solange sie beide gut durch die ersten paar Kurven kommen, sollten wir ein gutes Rennen erleben.»

Qualifying, Budapest

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,609 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,612

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,694

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,905

05. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:16,971

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,992

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:17,034

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,035

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,045

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,186

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,703

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,841

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:18,002

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,144

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,217

16. Alex Albon (T), Williams, 1:18,917

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:18,919

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,027

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,206

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,248