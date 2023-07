Nico Rosberg: «Das schafft nur Lewis Hamilton»

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat in Ungarn seine erste Pole-Position seit Saudi-Arabien 2021 erobert. Das ringt seinem früheren Mercedes-Stallgefährten Nico Rosberg grössten Respekt ab.

Lewis Hamilton drei Tausendstelsekunden vor Max Verstappen, so endete das packende Abschlusstraining zum Grossen Preis von Ungarn. Nico Rosberg, vor Jahren Stallgefährte von Hamilton bei Mercedes, hat sich für die Kollegen von Sky das Geschehen am Hungaroring angesehen. Der 38-jährige Wiesbadener lobt Hamilton in den höchsten Tönen.

Rosberg sagt: «So etwas schafft nur Lewis Hamilton. Diese Runde kam der Perfektion verflixt nahe. Lewis hat wirklich alles aus sich und dem Wagen geholt.»

Rosberg, 23-facher GP-Sieger und Weltmeister 2016: «Ich habe solche magischen Momente bei Mercedes jahrelang aus nächster Nähe sehen können, und seine Runde im Qualifying war wieder ein solcher Moment. Das war kein Rennwagenfahren mehr, das war eher Kunst, einfach grandios.»

33 Abschlusstrainings musste der erfolgreichste GP-Qualifyer Lewis Hamilton auf die 104. Formel-1-Pole warten, es ist seine erste seit Saudi-Arabien am 4. Dezember 2021.



Gleichzeitig ist es die neunte von Hamilton auf dem Hungaroring, das ist neuer Rekord für Pole-Positions eines Formel-1-Fahrers auf der gleichen Rennstrecke.





Qualifying, Budapest

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,609 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,612

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,694

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,905

05. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:16,971

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,992

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:17,034

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,035

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,045

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,186

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,703

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,841

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:18,002

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,144

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,217

16. Alex Albon (T), Williams, 1:18,917

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:18,919

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,027

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,206

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,248