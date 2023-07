Sergio Pérez 3. in Ungarn: Wie ein neuer Mensch

​Dritter Rang für den Mexikaner Sergio Pérez auf dem Hungaroring – der Red Bull Racing-Pilot fährt von Rang 9 in der Startaufstellung zum 32. Podestplatz in der Formel 1. Das ist beste Eigenwerbung.

Das war der Sergio Pérez aus dem ersten Saisonviertel: Eine ganz starke Leistung des Mittelamerikaners mit toller Aufholjagd von Startplatz 9 endet mit dem dritten Platz auf dem Hungaroring. Der 33-jährige Red Bull Racing-Fahrer hätte um ein Haar noch Lando Norris im McLaren abgefangen.

Diese Werbung in eigener Sache kommt wie gerufen: Vor dem Ungarn-Wochenende konnte sich Pérez fünf Mal in Folge nicht in den Top-Ten der Startaufstellung platzieren, nach verschiedenen Fehlern musste er immer wieder von weit hinten losfahren, das hat Doppelsiege von RBR verhindert.

Natürlich wird über die Zukunft des 246-fachen GP-Teilnehmers spekuliert, und Daniel Ricciardo hat offen gesagt: «Mein Traum besteht darin, eines Tages wieder im Auto von Red Bull Racing zu sitzen.» Anstelle von «Checo» Pérez.

Aber der sechfache GP-Sieger hat mit seinem 32. Podestplatz in der Formel 1 (wie Jim Clark, Jacques Laffite, Jean Alesi und ironischerweise Daniel Ricciardo) seinen Schneid aus dem ersten Saisonteil zurückgefunden, er wirkt wie ein neuer Mensch. Und offenbar auch sein Selbstvertrauen gefunden. «Ich will ab jetzt jedes Mal auf dem Podest stehen.»



«Ich bin happy mit meinem Rennen, aber auf dem harten Reifen hatte ich so gut wie keinen Grip. Abseits der Ideallinie war die Bahn sehr rutschig, das hat das Überholen schwierig gemacht.»



«Aber wir haben in Sachen Rennstrategie alles richtig gemacht. Ich hatte mir vorgenommen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Und ich wusste – wenn alles klappt, dann kann ich aufs Siegerpodest kommen. Kritisch war, es gut durch den Verkehr der Nachzügler zu schaffen. Ich kam Norris zwar näher, aber hinten kam mir zum Schluss auch Hamilton näher. Ich musste meinen Reifen mehr zumuten, und ich war froh, als der Grand Prix vorbei war, denn Lewis kam näher und näher.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden





WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2