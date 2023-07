Carlos Sainz (8.): «Das ist unsere grösste Schwäche»

Carlos Sainz gestand nach dem achten Platz in Ungarn: «Wir alle hatten etwas mehr erwartet»

Ferrari-Star Carlos Sainz Carlos Sainz startete fulminant ins Rennen von Ungarn. Am Ende lag aber nicht mehr drin als der achte Platz. Der Spanier erklärte nach der Zielankunft, woran das lag.

Für Carlos Sainz begann das elfte Formel-1-Rennen des Jahres sehr vielversprechend: Der Ferrari-Pilot, der nach seinem Q2-Aus am Vortag von Startplatz 11 losfahren musste, kämpfte sich in der ersten Runde bis auf die sechste Position vor. Doch nach 70 Rennrunden kreuzte er die Ziellinie nur als Achter.

«Das Rennen begann nicht schlecht, ich hatte einen guten Start und einen sehr guten ersten Teil des Rennens auf den weichen Reifen», schilderte der Rennfahrer aus Madrid nach dem Fallen der Zielflagge. Doch sobald er auf die harten Reifen wechselte, war das Tempo nicht mehr so gut.

«Auf den harten Reifen hatte ich mit dem hohen Abbau am Heck zu kämpfen, dies und die Hitze führte dazu, dass es ziemlich knifflig wurde. Ich konnte nicht das Tempo der Piloten an der Spitze halten und am Ende musste ich mich mit dem achten Platz begnügen», seufzte der 28-Jährige, der auch einräumte: «Der gute Start versprach etwas mehr als das.»

«Wir alle hatten etwas mehr erwartet. Wir dachten, dass unser Auto auf dieser langsamen Strecke etwas besser zurechtkommen würde. Aber es war ziemlich offensichtlich, dass wir Mühe hatten, und im Ziel war ich ziemlich weit von den Mercedes-, McLaren- und Red Bull Racing-Jungs entfernt», verriet Sainz, der auch betonte: «Das ist unsere grösste Schwäche und auf diesen Bereich müssen wir uns nun konzentrieren.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2