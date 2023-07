Frédéric Vasseur (Ferrari): «Ein dürftiges Ergebnis»

Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur war nach dem Ungarn-GP, den Charles Leclerc und Carlos Sainz auf den Plätzen 7 und 8 beendet haben, nicht zufrieden. Der Franzose sprach von einem komplizierten Rennen.

Mit dem Rennen in Ungarn war Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur nicht zufrieden. Denn während der 70 Runden, die der GP dauerte, lief einiges schief. So dauerte etwa ein Boxenstopp von Charles Leclerc mehr als sieben Sekunden, weil ein Problem mit dem Schlagschrauber vorlag. Für den Monegassen gab es noch mehr Grund zum Ärgern, er kämpfte mit Funkproblemen und bekam eine 5-sec-Zeitstrafe aufgebrummt, weil er in der Boxengasse zu schnell unterwegs gewesen war.

So war Leclerc, der das Rennen von Startplatz 6 in Angriff genommen hatte, letztlich nur Siebter. Sein Teamkollege Carlos Sainz kam als Achter ins Ziel. Vasseur gestand nach der Zielankunft: «Unser Ergebnis ist eher dürftig. Es war ein kompliziertes Rennen mit Charles, vor allem weil er beim Boxenstopp so viel Zeit verlor. Dadurch geriet er in den Verkehr, und dann war da noch die 5-Sekunden-Strafe für zu schnelles Fahren in der Boxengasse.»

«Bei Carlos gingen wir das Risiko ein, ihn auf den weichen Reifen zu starten, und das war in der Anfangsphase ein guter Schachzug, denn er machte Positionen gut. Aber wir wussten, dass es für ihn ziemlich schwierig werden würde, da er viel mit den Reifen arbeiten musste, weil er früher auf die harte Mischung wechseln musste. Aber vom elften Platz aus zu starten und vor Alonso ins Ziel zu kommen, ist meiner Meinung nach kein schlechtes Ergebnis», sagte der Franzose mit Blick auf seinen zweiten Schützling.

«Ich habe das Gefühl, dass wir gar nicht so weit vom Tempo entfernt sind, aber wir haben über das Wochenende gesehen einfach nicht alles richtig hinbekommen. Wir haben am Freitag gezeigt, dass wir das Potenzial haben, aber dann haben wir weder am Samstag noch am Sonntag im Rennen darauf aufbauen können. Jetzt müssen wir uns wirklich auf das anstehende Rennen in Belgien konzentrieren, denn es ist immer wichtig, mit einem guten Ergebnis in die Sommerpause zu gehen. Wir müssen mehr Tempo finden und die Fehler minimieren», fügte Vasseur an.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2