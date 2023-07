George Russell: «Hätten ganz vorne dabei sein können»

Nach einem verpatzten Qualifying musste George Russell das elfte Rennen der Saison auf dem Hungaroring von Startplatz 18 in Angriff nehmen. Der Mercedes-Pilot sorgte am Sonntag mit Platz 6 für Wiedergutmachung.

Die Enttäuschung war gross, als George Russell am Samstagnachmittag erfuhr, dass er es nicht über den ersten Qualifying-Schnitt hinaus geschafft hatte. Der Mercedes-Pilot blieb auf Platz 18 hängen, weil er zum Schluss im Verkehr feststeckte. Sein Teamkollege Lewis Hamilton war hingegen stark unterwegs, er holte sich die Pole.

Im Rennen, das Russell auf den harten Reifen in Angriff nahm, sorgte der 25-Jährige für Wiedergutmachung. Er fuhr bereits in der ersten Rennrunde auf die 15. Position vor und wechselte in Runde 28 auf die Medium-Reifen, die er auch für seinen letzten Stint wählte. Nach 70 Runden kreuzte er die Ziellinie als Siebter, rückte aber wegen der Zeitstrafe von Charles Leclerc auf den sechsten Platz vor.

«Der sechste Platz übertraf alle unsere Erwartungen. Das war definitiv eine gute Aufholjagd», freute sich Russell nach getaner Arbeit. «Wir dachten, dass wir in einem normalen Rennen den elften Platz erreichen könnten und den siebten Rang, wenn wir alles ausreizen würden. Ich bin zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Das Auto war wirklich schnell, und dies ist eine meiner Lieblingsstrecken. Als Team sind wir hier normalerweise gut, also hatte ich das Gefühl, dass wir schnell sein würden.»

«Natürlich ist es enttäuschend, dass wir im Qualifying nicht die richtige Leistung gezeigt haben. Ich denke, wir hätten ganz vorne dabei sein können, und wenn wir zwei Autos vorne haben, ändert sich die Dynamik komplett. Nichtsdestotrotz haben wir unseren Vorsprung in der Konstrukteurs-Wertung ausgebaut, das nehmen wir gerne mit. Es gibt viel Positives an diesem Wochenende zu berichten, und wir haben eine Menge gelernt», fügte der aktuelle WM-Fünfte an.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2