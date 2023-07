Nico Rosberg zu Lewis Hamilton: «Ich versteh’s nicht»

​Formel-1-Superstar Lewis Hamilton hat im Fahrerlager des Hungarorings bestätigt, dass es beim neuen Vertrag mit Mercedes nur noch um Details gehe. Sein früherer Stallgefährte Nico Rosberg ist skeptisch.

Lewis Hamilton hängt die Frage zum Halse heraus, aber sie taucht in diesen Monaten an jedem GP-Wochenende auf, so sicher wie die karierte Flagge nach einem Grand Prix: Was ist jetzt mit dem neuen Mercedes-Vertrag?

Längst gilt als offenes Geheimnis im Fahrerlager: Hamilton wird zwei weitere Jahre Formel-1-Fahrer bleiben, also 2024 und 2025, dazu wird es einen Beratervertrag geben von Mercedes.

Hamilton selber hat in Ungarn bestätigt: «Es geht nur noch um Details, eine Sache zwischen den Anwälten beider Seiten. Wir sind sehr nahe dran. Aber wann genau alles vollzogen ist, kann ich euch nicht sagen.»

Der 103-fache GP-Sieger sagte auch: «Ich war nicht die ganze Zeit in die Verhandlungen eingebunden. Ich habe so viele andere Projekte am Laufen. Doch mein Team war immer am Ball.»

Der heutige Vertrag von Hamilton wurde im Juli 2021 unterzeichnet, auch damals nach langen Verhandlungen und für eine Laufzeit von zwei Jahren, also bis Ende 2023. Bis alles unter Dach und Fach war, gab es die wildesten Spekulationen über die Gehaltsvorstellungen von Lewis. Das dauerte so lange, bis Hamilton der Kragen platzte.



Der Champion machte auf Instagram aus seinem Herzen keine Mördergrube: «Die Medien schreiben anhaltend über meinen Vertrag und über meine angeblichen Forderungen. Hört endlich auf, solchen Scheiss zu erfinden!»



Nico Rosberg, von 2013 bis Ende 2016 Mercedes-Stallgefährte von Hamilton, wundert sich. Der heutige Experte unserer Kollegen von Sky gibt zu bedenken: «Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat am Hungaroring gesagt, der Vertrag sei gefühlsmässig unterzeichnet. Was, bitte, soll das denn heissen?»



«Alles deutet darauf hin, dass Lewis weitermacht, und der überwiegende Anteil der Fans würde das begrüssen. Ich habe keinen Schimmer, wie weit Wolff und Hamilton sind, aber ich frage mich – was dauert da so lange? Ich versteh’s nicht.»



«Wir erleben derzeit, wie endlich Fortschritte zu erkennen sind bei Mercedes, und ich bin sicher, das hat Einfluss auf die Entscheidung von Lewis. Ich bin überzeugt, dass er sich sagt: «Hey, ich kann wieder Pole-Positions erringen, ich kann wieder vorne sein, ich will das weiterhin machen.’»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden





WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2