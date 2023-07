Lando Norris (McLaren): «Das war nicht meine Absicht»

Lando Norris realisierte gleich, was er angerichtet hat

Nach dem Rennen in Ungarn zerstörte Lando Norris die Trophäe von Sieger Max Verstappen. Dafür hat sich der McLaren-Pilot ein paar Tage später in aller Öffentlichkeit noch einmal entschuldigt.

Lando Norris wollte in Ungarn nur seine Champagner-Flasche öffnen, indem er diese mit dem Boden voran auf das Podest haute. Die Aktion war erfolgreich, doch leider ging dabei die schöne Porzellan-Trophäe von Sieger Max Verstappen zu Bruch, weil sie durch die Erschütterung auf den Boden fiel und in zwei Teile brach.

Norris erklärte nach dem Missgeschick augenzwinkernd: «Max hat seinen Pokal einfach zu nah an den Rand gestellt.» Und er sagte später zum Tathergang: «Ich weiss auch nicht, wie das passiert ist, ich schätze, sie ist einfach umgefallen. Aber das ist nicht mein Problem, sondern das von Max.» Der WM-Leader nahm es sportlich und winkte ab: «Ich nehme sie nächstes Mal vom Podesttreppchen runter.»

Schnell kam heraus: Die Trophäe des Porzellan-Herstellers «Herendi» ist 40.000 Euro wert und wird in mühevoller Handarbeit hergestellt. Der Herstellungsprozess dauert Monate. Das hat auch Norris realisiert, in der FIA-Pressekonferenz entschuldigte sich der Brite deshalb nochmals in aller Öffentlichkeit für das Missgeschick.

«Das war natürlich nicht meine Absicht und ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich weiss, wie viel die Trophäe den Menschen in Ungarn bedeutet, denn diese Kunstwerke sind Teil ihrer Kultur. Ich habe mich auch schon bei Max dafür entschuldigt. Und ja, ich habe ein paar Scherze darüber gemacht, die ich mir vielleicht besser verkniffen hätte. Ich fühle mich mies, denn wenn er das meinem Pokal angetan hätte, dann wäre ich verärgert. Deshalb tut es mir sehr leid, auch für die Leute, die so viel Arbeit in die Trophäe gesteckt haben», beteuerte Norris.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2