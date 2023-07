Christian Horner: «Interessant für die Strategen»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner freute sich nach dem Qualifying zum Belgien-GP am Sonntag nicht nur über die Bestzeit von WM-Leader Max Verstappen. Auch für dessen Teamkollegen Sergio Pérez gab es ein Lob.

Das Qualifying zum Rennen am Sonntag auf dem Circuit de Spa-Francorchamps begann wegen des starken Regenschauers, der sich kurz vor dem Start der Session über dem belgischen Rundkurs ergoss, mit zehnminütiger Verspätung auf einer entsprechend nassen Bahn. Am Ende schien sogar die Sonne – und auch im Red Bull Racing Team sah man viele strahlende Gesichter.

Denn Max Verstappen hatte auf dem anspruchsvollen Ardennen-Kurs, den er als eine seiner Lieblingsstrecke bezeichnet, eine Machtdemonstration abgeliefert. Mehr als acht Zehntel betrug sein Vorsprung am Ende auf den Ferrari-Star Charles Leclerc, der die zweitschnellste Runde fuhr. Verstappens Stallgefährte Sergio «Checo» Pérez kam knapp nicht an die Rundenzeit des Monegassen heran und belegte den dritten Platz.

Dass Verstappen das Rennen am Sonntag wegen eines Getriebewechsels von Startposition 6 in Angriff nehmen muss, trübte die Freude von Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner keineswegs. Er erklärte: «Das Wetter bot alles, zuerst kam dieser Regen und am Ende hatten wir strahlenden Sonnenschein. Das war sehr interessant für die Strategen, aber so ist Spa eben.»

Und mit Blick auf seine beiden Schützlinge ergänzte der Brite: «Beide Fahrer haben eine grossartige Leistung abgeliefert. Max hat eine brillante Runde gedreht und gezeigt, wie gut er auf seiner Lieblingsstrecke zurechtkommt. Und auch Checo hat die Form gezeigt, die wir von ihm im Qualifying erwarten dürfen. Er wird zum ersten Mal seit Miami wieder in der ersten Startreihe stehen, während Max von Platz 6 losfahren wird. Ich erwarte ein gutes Rennen am Sonntag.»

Qualifying, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:46,168 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,988

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:47,045

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:47,087

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:47,152

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:47,365

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,669

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:47,805

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:47,843

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:48,841

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:53,148

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:53,671

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:54,160

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:54,694

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:56,372

16. Alex Albon (T), Williams, 2:00,314

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 2:00,832

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 2:01,535

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 2:02,159

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 2:03,166