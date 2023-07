Charles Leclerc: So kämpfen Verstappen und Hamilton

Ferrari-Star Charles Leclerc sprach unlängst über die Fahrweisen seiner beiden Gegner Max Verstappen und Lewis Hamilton, die sich deutlich unterscheiden, wie der Monegasse betont.

Charles Leclerc hat schon einige Duelle mit Max Verstappen und Lewis Hamilton bestritten. Entsprechend gut kennt er die Vorgehensweise des WM-Leaders und des siebenfachen Champions. Und diese Unterscheiden sich deutlich, wie der Ferrari-Pilot unlängst im Gespräch mit dem «Corriere dello Sport» erklärte.

«Beide pflegen ganz unterschiedliche Fahrstile», erklärte der 25-Jährige aus Monte Carlo. «Max geht immer ans Limit des Erlaubten, und ich mag seine Vorgehensweise. Er ist aggressiv und zeigt immer spektakuläre Kämpfe», sagte er über den zweifachen Champion und WM-Leader aus dem Red Bull Racing Team.

Den Fahrstil des Mercedes-Piloten beschrieb Leclerc folgendermassen: «Lewis geht hingegen sehr schlau vor. Wie er etwa sein Auto in einer Kurve platziert. Er ist weniger aggressiv und denkt mehr nach. Wenn er nicht angreift, dann nur, weil er eine bessere Stelle im Sinn hat, bei der er leichter vorbeiziehen kann.»

Dass Verstappen in dieser Saison noch stärker dominiert als bei seiner ersten Titelverteidigung im Vorjahr, entmutigt den fünffachen GP-Sieger nicht. Leclerc, der das Rennen in Belgien von der Pole in Angriff nehmen darf, weil Verstappen eine Getriebe-Strafe kassiert hat, sagt: «Max kann man schlagen, das haben wir in der Vergangenheit schon geschafft. Es liegt an uns, die Ärmel hochzukrempeln und ihn und Red Bull Racing zu schlagen.»

Der aktuelle WM-Siebte äusserte sich auch zum Gerücht, er sei der Erste auf der Kandidaten-Liste für die Nachfolge von Hamilton, sollte sich der siebenfache Weltmeister dazu entscheiden, dem GP-Zirkus den Rücken zu kehren. «Das zeigt sicherlich, dass ich meinen Job gut mache. Aber diese Gerüchte lassen mich kalt, denn ich weiss, was ich will. Ich weiss aber nicht, was Ferrari von mir will, die Vertragsverhandlungen sind noch nicht angelaufen. Meinerseits ist aber alles klar.»

Startaufstellung, Francorchamps

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,988 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:47,045

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:47,087

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:47,152

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:47,365

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:46,168*

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,669

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:47,805

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:47,843

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:48,841

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:53,148

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:53,671

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:54,694

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:56,372

15. Alex Albon (T), Williams, 2:00,314

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:54,160**

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 2:00,832

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 2:01,535

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 2:02,159

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 2:03,166



* Rückversetzung um 5 Startplätze, Getriebewechsel

** Rückversetzung um 3 Startplätze, Behinderung Leclerc