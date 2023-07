Belgien-Sprint: Verstappen siegt, Crash von Alonso!

Die Zuschauer am Circuit de Spa-Francorchamps wurden für ihre Geduld belohnt: Im verspätet ausgetragenen Sprint bekamen sie starke Duelle, einen Abflug von Fernando Alonso und den Sieg von Max Verstappen zu sehen.

Kurz vor dem Start des Sprints auf dem Circuit de Spa-Francorchamps erreichte der Regen die Startaufstellung. Die ohnehin verspätete Startzeit musste noch einmal verschoben werden. Bereits das Qualifying zum Sprint fand mit 35-minütiger Verspätung statt, deshalb wurde auch der Sprint-Start um die gleiche Dauer verschoben.

Die Teams beeilten sich, die Fahrer und ihre Autos mit kleinen Zelt-Dächern vor dem Regen zu schützen und der Blick auf die Strecke offenbarte, dass der immer wieder einsetzende Regen die Drainage über die Belastungsgrenze hinaus in Anspruch genommen hatte.

Kleine Fontänen spritzten aus den Öffnungen, die eigentlich dazu da waren, das abfliessende Wasser abzufangen. Die gute Nachricht war, dass die Wetterexperten ab 17.20 Uhr ein Zeitfenster von einer Stunde erwarteten, in der es nicht regnen sollte.

In der Startaufstellung harrten die 20 GP-Stars aus. Max Verstappen und Oscar Piastri standen in der ersten Reihe, dahinter folgten Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lando Norris, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Esteban Ocon, George Russell, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Logan Sargeant, Lance Stroll, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu und Nico Hülkenberg.

Schliesslich wurde entschieden, um 17.35 Uhr die Formationsrunde zu bestreiten – auf Regenreifen hinter dem Safety-Car. Dieser ersten Aufwärmrunde folgten vier weitere und eine Rennrunde hinter dem Safety-Car und die Rennleitung entschied, dass die Fahrer danach einen rollenden Start hinlegen würden.

Kaum war Bernd Mayländer von der Piste, gab Verstappen Gas und mit Piastri, Gasly, Pérez, Hamilton, Sainz, Ricciardo, Stroll, Albon, Bottas und Hülkenberg bogen gleich an die Box ab, um sich die Intermediates zu holen.

Crash von Fernando Alonso

Bis auf Ocon folgte der Rest in der nächsten Runde ihrem Beispiel und Piastri übernahm damit die Führung vor Verstappen und Gasly. Dahinter folgten Pérez, Hamilton, Sainz, Leclerc, Norris, Ricciardo und Ocon auf den weiteren Top-10-Positionen. Hülkenberg, der vom letzten Startplatz losgefahren war, war bereits auf Position 15 unterwegs.

In der vierten Runde wurde das Safety-Car wieder auf die Strecke geschickt, denn Alonso landete in der zweiten Kurve in der Streckenbegrenzung. Die Rennleitung kündigte eine Untersuchung nach dem Sprint an, denn Alonso flog am Heck von Hülkenberg ab, der in Verdacht stand, den zweifachen Weltmeister behindert zu haben.

Die Regelhüter mussten auch Sargeant genauer unter die Lupe nehmen, denn der Amerikaner war in der Boxengasse zu schnell unterwegs gewesen. Dem Amerikaner wurde nach kurzer Zeit eine 5-sec-Strafe aufgebrummt.

Kaum war der Sprint wieder freigegeben, überholte Verstappen den Australier. Während Verstappen in Runde 7 die bis dato schnellste Rennrunde drehte, wurde sein Teamkollege Pérez durchgereicht. Erst kam Hamilton vorbei, und das Duo berührte sich und die Regelhüter schauten sich die Szene an und brummten dem Mercedes-Piloten eine 5-sec-Strafe auf.

Pérez wurde auch von den beiden Ferrari überholt und schliesslich landete er im Kiesfeld, Er konnte zwar weiterfahren, war dann aber auf Position 16 unterwegs. «Ich habe keinen Grip auf der Hinterachse», beklagte sich der Mexikaner. Schliesslich stellte er seinen GP-Renner an der Box ab und beendete das Rennen vorzeitig.

Hamilton setzte daraufhin Gasly unter Druck, während dessen Teamkollege Ocon den neunten Platz an Russell abgeben musste. Der jüngere der beiden Mercedes-Piloten kam vor dem Fallen der Zielflagge auch an Daniel Ricciardo vorbei.

Am Ende durfte sich Verstappen über den Sprint-Sieg und acht frische WM-Punkte freuen. Auch Piastri, Gasly,, Sainz, Leclerc, Norris, Hamilton und Russell schafften es als weitere Top-8-Piloten in die Punkte. Dahinter folgten Ocon, Ricciardo, Stroll, Albon, Bottas, Magnussen, Guanyu, Sargeant, Hülkenberg und Tsunoda ins Ziel. Sie gingen aber leer aus.

Über seine Strategie sagte der WM-Leader: «Ich denke, wir haben die sicherere Wahl getroffen, ich hätte gleich nach dem Safety-Car abbiegen können, aber dann wäre ich vielleicht aufgehalten worden. So habe ich kurzzeitig eine Position eingebüsst, aber wir wussten, dass wir ein starkes Auto haben. Ich hatte alles unter Kontrolle und das Auto war super.»

Piastri freute sich: «Ich bin sehr, sehr glücklich, denn ich habe mein Bestes gegeben. Ich bog gleich nachdem das Safety-Car weg war, an die Box ab und habe dann ein paar Runden geführt, aber wir alle wissen, wie Max zaubern kann.»

Und Gasly gestand: «Es war überwältigend, und ich freue mich sehr, dass ich hier in Spa den dritten Platz erobern konnte. Denn das hier fühlt sich wie ein Heimrennen für uns an. Ich freue mich für das ganze Team, denn wir hatten keinen so einfachen Start ins Jahr erlebt.»

Sprint, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,677 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +10,733

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,648

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,016

06. Lando Norris (GB), McLaren, +16,052

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,575

08. George Russell (GB), Mercedes, +16,822

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +22,410

10. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +22,806

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +25,007

12. Alex Albon (T), Williams, +26,303

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,006

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,986

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +36,342

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +37,571

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +37,827

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +39,267

Out

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Dreher

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen und Belgien-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 289 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 135

05. Russell 91

06. Sainz 87 5

07. Leclerc 84

08. Norris 63

09. Stroll 45

10. Piastri 34

11. Ocon 31

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 450 Punkte

02. Mercedes 226

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 176

05. McLaren 97

06. Alpine 53

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2