Oscar Piastri (2.): «Konnte nicht mit Max mithalten»

Formel-1-Rookie Oscar Piastri glänzte in Belgien nicht nur im Qualifying zum GP und im Kampf um die Sprint-Startaufstellung. Der Australier sammelte im Sprint auch seine ersten Führungsrunden und wurde Zweiter.

Dass Oscar Piastri ein ganz besonderes Talent ist, bewies der junge Australier bereits auf seinem Weg in die Königsklasse. Drei Jahre hintereinander krönte er sich zum Rookie-Meister, erst im Formel Renault Eurocup, dann auch in der Formel 3 und in der Formel 2. Kein Wunder, hatte er beim Aufstieg in die Formel 1 die Qual der Wahl.

Diese traf er mit Bedacht und unterschrieb bei McLaren, obwohl er zum Nachwuchskader von Alpine gehörte. Den Schritt dürfte er nicht bereuen, denn McLaren konnte einen grossen Leistungssprung hinlegen. Piastri nutzte die Chance, um in Silverstone den vierten und in Ungarn den fünften Platz zu erzielen. Auch auf dem anspruchsvollen Circuit de Spa-Francorchamps stellte er sein Talent unter beweis.

Im Qualifying zum GP am Sonntag drehte er die sechstschnellste Runde und rückte wegen der Strafversetzung von Max Verstappen (Getriebewechsel) auf den fünften Platz vor. Im Qualifying zum Sprint schaffte er sogar die zweitschnellste Runde und im Sprint selbst holte er den zweiten Platz, nachdem er seine ersten Führungsrunden gedreht hatte.

«Ich bin sehr, sehr glücklich», erklärte der 22-Jährige aus Melbourne. «Wir haben unser Bestes gegeben und als das Safety-Car abbog, bog ich auch an die Box ab. Kurz danach führte ich das Rennen für ein paar Runden an. Ich gab alles, aber ich konnte nicht mit Max mithalten.»

«Von Max mal abgesehen, konnte ich ein gutes Tempo fahren, der Dank dafür gebührt dem Team», ergänzte Piastri brav. «Die letzten Wochenenden waren wirklich etwas Besonderes, wenn man sieht, wo wir zu Beginn des Jahres noch waren. Wir müssen noch etwas nachlegen, um es an die Spitze zu schaffen, aber es ist schön, so weit vorne zu sein.»

Sprint, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 24:58,433 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,677 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +10,733

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,648

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,016

06. Lando Norris (GB), McLaren, +16,052

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,575

08. George Russell (GB), Mercedes, +16,822

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +22,410

10. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +22,806

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +25,007

12. Alex Albon (T), Williams, +26,303

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,006

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,986

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +36,342

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +37,571

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +37,827

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +39,267

Out

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Dreher

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen und Belgien-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 289 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 135

05. Sainz 92

06. Russell 91

07. Leclerc 84

08. Norris 63

09. Stroll 45

10. Piastri 34

11. Ocon 31

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 460 Punkte

02. Mercedes 226

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 176

05. McLaren 97

06. Alpine 53

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2