Sergio Pérez: «Lewis fuhr mir einfach ins Auto»

Da war die Welt für Sergio Pérez noch in Ordnung

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez fiel im Sprint von Belgien nach einer Kollision mit Mercedes-Pilot Lewis Hamilton aus. Der Mexikaner ärgerte sich, während der Brite von einem normalen Rennzwischenfall sprach.

Sergio Pérez musste den Sprint nach dem Qualifying am Samstagmorgen von Startplatz 8 in Angriff nehmen, die Zielflagge sah er aber nicht. Denn in Runde 8 war das Rennen für ihn gelaufen, weil er zuvor im Duell mit Lewis Hamilton aneinander geraten war. Der Mercedes-Star kassierte eine 5-sec-Zeitstrafe für die Kollision, doch das war für den Red Bull Racing-Routinier nur ein schwacher Trost.

«Lewis fuhr mir einfach ins Auto und hat dabei meine ganze rechte Fahrzeug-Seite ruiniert. Deshalb habe ich im Grunde den ganzen Abtrieb eingebüsst», klagte der 33-Jährige aus Guadalajara. «Leider bedeutete das, dass ich heute keine Punkte holen konnte.»

Unfallverursacher Hamilton sah das Ganze etwas anders. Er schilderte mit Blick auf seinen Duell-Gegner: «Er war ziemlich langsam unterwegs und fuhr in Kurve 14 ziemlich weit. Ich kam gut aus der Kurve raus und war mehr als eine halbe Fahrzeuglänge neben ihm, und dann kamen wir uns einfach in die Quere.»

«Es war ein normaler Rennzwischenfall, und natürlich war das nicht meine Absicht, aber die Regelhüter sahen das anders. Die Bedingungen waren sehr knifflig und wir alle gaben unser Bestes», fügte der siebenfache Champion an. «Es macht keinen grossen Unterschied, ob man im Sprint Vierter oder Siebter wird», sagte er angesichts der Auswirkung der Zeitstrafe, die ihn zurückwarf.

Sprint, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 24:58,433 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,677 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +10,733

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,648

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,016

06. Lando Norris (GB), McLaren, +16,052

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,575

08. George Russell (GB), Mercedes, +16,822

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +22,410

10. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +22,806

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +25,007

12. Alex Albon (T), Williams, +26,303

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,006

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,986

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +36,342

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +37,571

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +37,827

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +39,267

Out

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Dreher

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen und Belgien-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 289 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 135

05. Sainz 92

06. Russell 91

07. Leclerc 84

08. Norris 63

09. Stroll 45

10. Piastri 34

11. Ocon 31

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 460 Punkte

02. Mercedes 226

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 176

05. McLaren 97

06. Alpine 53

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2