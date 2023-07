Carlos Sainz ist wütend: Ferrari eiskalt ausgetrickst

​Der Spanier Carlos Sainz ist wütend. Er glaubt, dass Ferrari im Sprint von Belgien eine Podestplatzierung verschenkt habe – weil das Team im entscheidenden Moment nicht frech genug gewesen sei. Aber das ist nicht alles.

Der Spanier Carlos Sainz im Sprint von Belgien auf Rang 4, Charles Leclerc Fünfter. Das ist auf den ersten Blick ein solides Ergebnis für den berühmtesten Rennstall der Welt, aber Sainz macht nach dem kurzen Rennen ein langes Gesicht.

Nach mehreren Formationsrunden hinter dem Safety-Car von Bernd Mayländer wurde das Feld freigegeben, und die Hälfte des Feldes bog sofort in die Boxengasse, um die Regenreifen loszuwerden und Intermediates abzuholen.

Aber dann passierte, was Carlos Sainz auf die Palme bringt: Piastri war vor ihm auch gleich reingekommen für Intermediates, als Zweitplatzierter, aber als der McLaren-Fahrer wieder rausging und eine Runde später Leader Max Verstappen andere Walzen holte, da lag der Australier in Führung, Sainz hingegen tauchte als Siebter auf. Wie konnte das passieren?

Die eine Erklärung: Die Mannschaft von Sainz wartete, bis in der Boxengasse Ricciardo, Albon, Stroll, Bottas und Hülkenberg vorbeigerollt waren (alle auf dem Weg zum Reifenwechsel), aber gemessen an Ferrari war Alpine und Mercedes viel frecher, was das Einfädeln des eigenen Piloten in den dichten Verkehr in der Boxengasse angeht.



Sainz ist wütend: «Wenn ich sehe, dass ich drei Ränge verliere, dann haben wir ganz offenbar etwas falsch gemacht. Das müssen wir uns im Detail ansehen. Denn das hat uns einen Podestplatz gekostet. Und das ist jammerschade, denn unser Tempo war nicht übel.»



«Es war völlig richtig, gleich an die Box zu kommen, und ich habe das auch ziemlich früh am Funk deponiert. Aber wie kann Piastri nach dem Wechsel führen, und ich bin nur noch Siebter? Ich lag doch vor den Stopps hinter Oscar.»



Der Rückfall des Madrilenen hat auch mit der Position des Rennstalls in der Boxengasse zu tun. Ferrari ist 2022 im Konstrukteurs-Pokal Zweiter geworden, daher sind die Italiener nach Red Bull Racing am Anfang der Boxengasse untergebracht. Und so musste er nach seinem Stopp warten, bis einige Gegner vorbeigefahren waren.





Sprint, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 24:58,433 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,677 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +10,733

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,648

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,016

06. Lando Norris (GB), McLaren, +16,052

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,575

08. George Russell (GB), Mercedes, +16,822

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +22,410

10. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +22,806

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +25,007

12. Alex Albon (T), Williams, +26,303

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,006

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,986

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +36,342

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +37,571

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +37,827

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +39,267

Out

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Dreher





WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen und Belgien-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 289 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 135

05. Sainz 92

06. Russell 91

07. Leclerc 84

08. Norris 63

09. Stroll 45

10. Piastri 34

11. Ocon 31

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 460 Punkte

02. Mercedes 226

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 176

05. McLaren 97

06. Alpine 53

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2