Toto Wolff nach Belgien-Sprint: «Das Auto war gut»

Im Sprint von Belgien kreuzte Lewis Hamilton die Ziellinie als Vierter, fiel durch eine Strafe aber auf Platz 7 zurück. Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärte nach dem kurzen Rennen, warum er dennoch zufrieden ist.

Der Sprint, den die Formel-1-Stars auf dem Circuit de Spa-Francorchamps ausgetragen haben, dauerte wegen der vielen Einführungsrunden, die auf der nassen Piste gedreht wurden, nur elf Runden. Diese hatten es in sich, denn die Zuschauer bekamen gleich zwei Crashs zu sehen. Erst flog Fernando Alonso in der dritten Runde ab, später krachte es zwischen Lewis Hamilton und Sergio Pérez, weshalb letzterer das Rennen vorzeitig beenden musste.

Für die Kollision kassierte Hamilton eine 5-sec-Zeitstrafe, die den siebenfachen Weltmeister von Rang 4 auf den siebten Platz zurückwarf. Sein Teamkollege George Russell kam als Achter ins Ziel. Dennoch zog Mercedes-Teamchef Toto Wolff eine positive Bilanz: «Das Auto war heute gut. Und mir ist es lieber, ein schnelles Auto zu haben, das sich gut verhält, aber im Sprint eine weniger optimale Position erreicht, als vom Pech anderer zu profitieren und Glück zu haben.»

«Wenn man bedenkt, was heute alles passiert ist, und was wir nicht optimal gemacht haben, bin ich mit dem Ausgang unseres Rennens zufrieden. Sowohl Lewis als auch George hatten ein gutes Tempo», betonte der Wiener, der sich auch zur Strafe von Hamilton äusserte: «George überholte mehrere Autos und war dabei, auf Norris aufzuschliessen, der viel weiter vorne lag. Er zeigte eine gute Aufholjagd. Die Berührung zwischen Lewis und Pérez sah ich eher als Rennzwischenfall denn als strafwürdig an.»

«Sie waren Seite an Seite, und wir wollen doch sehen, dass die Fahrer gegeneinander Rennen fahren», erklärte Wolff, fügte aber im gleichen Atemzug an: «Nichtsdestotrotz war das die Entscheidung, und wir gehen jetzt zum Grand Prix über. Wenn wir ein ähnliches Tempo ins Rennen mitnehmen, sind wir in einer guten Position, um ein ordentliches Ergebnis zu erkämpfen.»

Sprint, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 24:58,433 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,677 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +10,733

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,648

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,016

06. Lando Norris (GB), McLaren, +16,052

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,575

08. George Russell (GB), Mercedes, +16,822

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +22,410

10. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +22,806

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +25,007

12. Alex Albon (T), Williams, +26,303

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,006

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,986

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +36,342

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +37,571

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +37,827

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +39,267

Out

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Dreher

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen und Belgien-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 289 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 135

05. Sainz 92

06. Russell 91

07. Leclerc 84

08. Norris 63

09. Stroll 45

10. Piastri 34

11. Ocon 31

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 460 Punkte

02. Mercedes 226

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 176

05. McLaren 97

06. Alpine 53

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2