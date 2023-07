Oscar Piastri: «Muss Erwartungen runterschrauben»

Formel-1-Rookie Oscar Piastri hat im Sprint von Belgien sein Talent unter Beweis gestellt. Hinterher sprach der Australier aus dem McLaren-Team über seine Lernkurve und sein bisher bestes Rennwochenende.

Das McLaren-Team hat in diesem Jahr einen grossen Sprung nach vorne gemacht, seit dem Rennwochenende in Grossbritannien wirkt sich das umfangreiche Update-Paket des Rennstalls aus Woking spürbar auf die Ergebnisse aus. In Silverstone holten Lando Norris und Oscar Piastri mit den Plätzen 2 und 4 insgesamt 30 WM-Zähler, in Ungarn gab es für die Ränge 2 und 5 noch 28 WM-Punkte.

Im Sprint von Belgien glänzte Oscar Piastri, der sich den zweiten Platz und damit sieben Plätze sicherte, Norris kam auf Position 6 ins Ziel. Für viele Beobachter steht fest: Piastri wird bald in einem Top-Team zu sehen sein. Der frühere Teamchef Eddie Jordan sieht den Australier sogar als nächsten Teamkollegen von Max Verstappen bei Red Bull Racing.

Dazu sagt der 22-Jährige aus Melbourne: «Es ist sehr schmeichelhaft, solche Kommentare zu hören. Aber ich bin sehr glücklich, da wo ich bin. Aber ja, es ist immer schön, auf diese Art und Weise wahrgenommen zu werden. Ich denke, dass meine Saison grösstenteils ziemlich gut war. Aber ich glaube auch, dass es definitiv einige Fehler oder Momente gab, die ich gerne noch einmal anders machen würde. Allerdings ist es auch sehr einfach, solche Dinge im Nachhinein zu sagen.»

Auf seine grossen Fortschritte angesprochen, erklärt Piastri bescheiden: «Ich habe das Gefühl, dass es gut läuft. Aber ich würde nicht sagen, dass meine Entwicklung besonders linear verläuft. Ich habe das Gefühl, dass Silverstone das bisher beste Wochenende war. Ich denke, in Budapest gab es noch ein paar Dinge, die ich lernen und an denen ich arbeiten musste. Hier im Sprint war ich stark, aber am Freitag lag vielleicht noch etwas mehr drin. Gerade bei diesen Bedingungen ist man aber versucht, übers Ziel hinauszuschiessen. Deshalb muss ich meine Erwartungen runterschrauben.»

«Aber ich habe das Gefühl, dass es insgesamt in die richtige Richtung geht. Ich komme immer besser mit dem Auto zurecht. Natürlich ist es jetzt viel, viel besser als zu Beginn des Jahres, was natürlich hilft genauso wie das Wissen, dass man um die ersten drei Plätze kämpfen kann, wenn man einen guten Job macht. Es wird sicherlich noch Höhen und Tiefen geben, und ich hoffe, dass es mehr Höhen sein werden», ergänzt der aktuelle WM-Zehnte.

Sprint, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 24:58,433 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,677 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +10,733

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,648

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,016

06. Lando Norris (GB), McLaren, +16,052

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,575

08. George Russell (GB), Mercedes, +16,822

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +22,410

10. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +22,806

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +25,007

12. Alex Albon (T), Williams, +26,303

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,006

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,986

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +36,342

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +37,571

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +37,827

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +39,267

Out

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Dreher

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen und Belgien-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 289 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 135

05. Sainz 92

06. Russell 91

07. Leclerc 84

08. Norris 63

09. Stroll 45

10. Piastri 34

11. Ocon 31

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 460 Punkte

02. Mercedes 226

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 176

05. McLaren 97

06. Alpine 53

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2