Ärger für Hamilton und Russell: Mercedes hüpft wieder

​In Belgien ist ein Phänomen zurückgekehrt, von welchem die Mercedes-Techniker dachten, sie hätten es im Griff – zum Verdruss von Lewis Hamilton und George Russell hüpft der Wagen wieder.

Seit Einführung der neuen Flügelauto-Rennwagen Anfang 2022 kämpfen die Techniker der zehn Rennställe mit dem Phänomen des «porpoising» oder «bouncing». Besonders Mercedes brauchte lange, um diesem aerodynamischen Effekt entgegenzuwirken.

Bouncing ist eine Auswirkung der modernen Flügelautos, die überaus sensibel auf Veränderungen des Bodenabstands reagieren. Durch die Instabilität etwa einer Bodenwelle reisst die Saugnapfwirkung kurz ab, das Auto geht hoch, und dann baut sich der Abtrieb von neuem auf, der Wagen senkt sich wieder. Das wiederholt sich in sehr schneller Folge. Dieser Effekt ist eine Kombination verschiedener Faktoren. Es geht um Feinheiten der mechanischen Abstimmung und der Aerodynamik, und da muss man den Hebel ansetzen.

Oft lässt sich das Problem angehen, indem die Bodenfreiheit erhöht wird. Allerdings geht das auf die Leistungsfähigkeit – weil dann der Saugnapfeffekt des Fahrzeugs weniger gross ist.

Eineinhalb Jahre nach der Rückkehr der Wing-Cars ist Bouncing zurück, die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und George Russell beklagten sich beide darüber auf der Rennstrecke von Spa-Francorchamps.

Der leitende Mercedes-Techniker Mike Elliott bestätigt in einem Video von Mercedes-Benz: «Wir hatten in Belgien wieder Bouncing. Beide Fahrer haben das moniert, und wir konnten es auch anhand der Daten erkennen. Wir sind allerdings auch nicht alleine – es war von freiem Auge erkennbar, dass auch andere Rennställe in den Ardennen damit kämpften.»



Der Engländer weiter: «Ich glaube, das alles liegt zunächst mal an der Strecke. Vor einem Jahr hatten alle Teams in Belgien gewaltiges Bouncing. Aber natürlich stellen wir uns die Frage: Wie viel von diesem Effekt ist streckenbedingt und wie viel durch unsere Abstimmung? An der Strecke können wir nichts ändern, am Auto schon.»



«Ein Teil der Erklärung liegt vielleicht auch darin, dass wir im Rahmen des Sprint-Wochenendes nur ein Training hatten, bevor es in die Quali ging. Und dieses eine freie Training fand auf nasser Bahn statt.»



«Wir werden uns auch ansehen, ob die Rückkehr dieses ärgerlichen Effekts etwas mit den jüngsten Verbesserungen an unserem Rennwagen zu tun haben. Haben die Evo-Teile Bouncing begünstigt? Das sind die Fragen, mit welchen wir uns derzeit beschäftigen.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3