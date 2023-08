Max Verstappen: «Das ist mein bestes Rennen 2023»

​Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat von den bisherigen zwölf Saisonrennen 2023 zehn gewonnen. Welche Leistung stuft der Niederländer als seine stärkste ein? Der 45-fache GP-Sieger sagt es.

Der Höhenflug von Max Verstappen geht weiter: Wir haben nun zwölf Grands Prix der Saison 2023 hinter uns, zehn davon hat der 25-jährige Red Bull Racing-Star gewonnen.

Wenn wir bis in den Sommer 2022 zurückblicken, dann hat «Super Max» sogar von den vergangenen 23 WM-Läufen 19 für sich entscheiden können!

In der GP-Saison 2023 hat der Weltmeister von 2021 und 2022 seine Sammlung um diese Siege erweitert:

Grosser Preis von Bahrain

Grosser Preis von Australien

Grosser Preis von Miami

Grosser Preis von Monaco

Grosser Preis von Spanien

Grosser Preis von Kanada

Grosser Preis von Österreich

Grosser Preis von Grossbritannien

Grosser Preis von Ungarn

Grosser Preis von Belgien

Seit dem Aserbaidschan-GP vom 30. April und mit Sieger Sergio Pérez hat nur noch Verstappen gewonnen, inzwischen acht Mal in Folge (von Miami bis Belgien).



Damit ist Verstappen nur noch einen Sieg vom Formel-1-Rekord von Sebastian Vettel entfernt. Der siegte von Belgien bis Brasilien 2013 sogar neun Mal hintereinander.



In Belgien ist der Ausnahmerennfahrer gefragt worden, welche Leistung 2023 er als seine stärkste einstufe. Max hat darauf geantwortet : «Das ist knifflig zu beantworten. Einige Siegesfahrten waren ohne Wenn und Aber, andere waren schwieriger. Ich glaube, am meisten Freude am Sieg hatte ich in Miami, wo ich von Startplatz 9 losfahren und am Ende an meinem Stallgefährten Sergio Pérez vorbei musste.»



«Miami ist eine schwierige Strecke, nicht ganz einfach zum Überholen, aber wir haben in Florida auch in Sachen Strategie alles richtig gemacht. Das war sehr befriedigend.»



«Mein stärkster Eindruck aus der ersten Saisonhälfte: Wir haben als Mannschaft zugelegt. Und ich fühle mich in diesem Auto überaus wohl. Es geht dabei immer um Details. Aber derzeit läuft es wirklich gut.»



Die Formel-1-WM macht nun Sommerpause, am 27. August geht es weiter, mit Verstappens Heimrennen in Zandvoort.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3