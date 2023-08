Christian Horner: «Davon erhole ich mich noch heute»

Red Bull Racing feiert in Silverstone einen weiteren Sieg von Max Verstappen

​Red Bull Racing hat bislang sämtliche zwölf Saisonrennen gewonnen und obendrein 22 der vergangenen 23 Formel-1-WM-Läufe. RBR-Teamchef Christian Horner sagt, was ihm bei diesem Höhenflug nicht fehlt.

Es läuft wie geschmiert für Red Bull Racing: Der Rennstall aus Milton Keynes hat nun sagenhafte 22 der vergangenen 23 Grands Prix gewonnen, einschliesslich sämtlicher bisherigen zwölf Saisonrennen 2023.

Teamchef Christian Horner hat am Abend nach dem Grossen Preis von Belgien Zwischenbilanz gezogen: «Ganz ehrlich – nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich vor der Saison so etwas erwartet.»

RBR hat im Konstrukteurs-Pokal zur Sommerpause doppelt so viele Punkte eingefahren wie der erste Verfolger Mercedes-Benz. Dabei lagen diese zwei Rennställe 2021 auf Augenhöhe, mit einem atemberaubenden Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, das beim dramatischen WM-Finale von Abu Dhabi mit dem Fahrer-WM-Titel für den Niederländer und dem Konstrukteurs-Pokal-Sieg von Mercedes endete.

Horner auf die Frage, ob die Siege nicht noch etwas schöner wären mit mehr Gegenwehr: «Nein, ich vermisse einen so heftigen Kampf wie 2021 wahrlich nicht, ich erhole mich noch heute davon!»

Zu Max Verstappen, der mit Riesenschritten seinem dritten Titel in Folge entgegenstrebt, sagt Horner: «Was wir derzeit erleben, das gibt es in der Formel 1 ganz selten – dass ein Fahrer derart überlegen ist. Ich schätze mich glücklich, dass ich so etwas erleben darf.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3