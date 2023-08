George Russell (Mercedes): «Das muss unser Ziel sein»

​Mercedes-Benz hat bis zur Sommerpause Fortschritte erzielt und fünf Podestplätze eingefahren. Der 25-jährige Engländer George Russell sagt, wie es bei Mercedes weitergehen muss.

Mercedes wollte in der Saison 2023 auf Augenhöhe mit Red Bull Racing fahren, aber das wollte Ferrari auch. Stattdessen erhielten wir im ersten Saisondrittel ein ganz anderes Bild – zweite Kraft hinter RBR war Aston Martin mit dem bärenstarken Fernando Alonso.

Mercedes kam nur langsam in die Gänge. Aus den ersten sechs Rennen gab es nur einen Podestplatz (Lewis Hamilton Zweiter in Australien). Dann legte die Marke mit dem Stern zu, samt neuer Seitenkästen am Modell W14 – inzwischen hat sich Mercedes auf Platz 2 im Konstrukteurs-Pokal eingenistet, vor Aston Martin und Ferrari.

George Russell ist jener Mann, der den Komplettdurchmarsch von Red Bull Racing verhindert hat. Ohne seinen Sieg in Brasilien 2022 hätte RBR die vergangenen 23 Formel-1-GP in Serie gewonnen!

Russell sagt nach seinem sechsten Platz beim Grossen Preis von Belgien: «Zuletzt haben wir in Sachen Abstimmung nicht alles richtig gemacht. Daher begann der Wagen in Belgien wieder zu hüpfen. Dieses Phänomen kehrte auch bei anderen Autos zurück, aber bei uns war es am schlimmsten.»

«Die ganzen Verbesserungen am Wagen haben sich bewährt, daran liegt es nicht. Es geht eher um Feinheiten bei der Abstimmung.»

Wie schätzt Russell seine Leistung in der ersten Saisonhälfte ein? «In den ersten sechs Rennen bin ich stark gefahren, in den darauf folgenden sechs nicht so gut.»



Wir werfen rasch einen Blick auf die Ergebnisse 2023 in den Grands Prix:



Bahrain: Siebter

Saudi-Arabien: Vierter

Australien: out (Motorschaden)

Aserbaidschan: Achter

Miami: Vierter

Monaco: Fünfter

Spanien: Dritter

Kanada: out (Bremsdefekt)

Österreich: Siebter

Grossbritannien: Fünfter

Ungarn: Sechster

Belgien: Sechster



Russell weiter: «Da gab es einige Fahrfehler, aber auch der Motorschaden in Melbourne hat mich viel gekostet. Wir haben realistisch keine Chance auf den WM-Titel, also versuchen wir, das Beste daraus zu machen und das ist Platz 2 im Konstrukteurs-Pokal. Da sind wir auf Kurs. Unser Ziel muss darin bestehen, diesen Platz zu halten, und ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3