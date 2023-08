Toto Wolff: «Red Bull Racing jetzt noch überlegener»

​Max Verstappen hat in Belgien den zwölften Saisonsieg von Red Bull Racing sichergestellt. RBR war im Rennen eine Klasse für sich, und dass gibt Mercedes-Teamchef Toto Wolff sehr viel zu denken.

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc kam beim Grossen Preis von Belgien als Dritter ins Ziel, aber mehr als 32 Sekunden hinter Sieger Max Verstappen. Auf den zweitplatzierten Sergio Pérez fehlten dem Monegassen Leclerc mehr als 22 Sekunden.

Lewis Hamilton wurde mit seinem Mercedes Vierter, Rückstand auf Sieger Verstappen: fast 50 Sekunden. Das gibt Teamchef Toto Wolff viel zu denken.

Nach dem Traditions-GP auf dem Circuit de Spa-Francorchamps sagt der Österreicher: «Ich weiss nicht, ob unsere Dominanz vor einigen Jahren vergleichbar ist, aber immerhin hatten wir da vorne zwei Autos, die sich bekämpften. Das erzeugte ein wenig Unterhaltung, und die haben wir heute nicht.»

Wir erlauben uns einen Einwand: Valtteri Bottas war von 2017 bis 2021 über eine Saison gesehen so wenig ein Gegner für Lewis Hamilton wie das heute Sergio Pérez gegen den starken Verstappen ist. Bei Hamilton gegen Nico Rosberg sah das von 2014 bis 2016 ein wenig anders aus.



Toto Wolff weiter: «Aber die Lage ist nun mal so, und ich sage immer – die Formel 1 ist eine Leistungsgesellschaft. Es liegt an uns, Boden gutzumachen. Hätten wir einen solchen Abstand erwartet in Belgien? Gewiss nicht. Ich glaube, mit ihren jüngsten Verbesserungen ist Red Bull Racing jetzt noch überlegener.»



Diese Verbesserungen kamen in Ungarn ans Auto, in Form von optimierten Seitenkästen und eines neuen Bodens.



Wie gross der Vorsprung von Red Bull Racing wirklich ist, das ist kaum zu sagen: Denn Max Verstappen fuhr bei den meisten Rennen nur so schnell wie er musste, nicht so schnell wie er konnte.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3