Mercedes in Belgien: Eine Zehntelsekunde fehlte

In Belgien kam Lewis Hamilton mehr als 17 Sekunden hinter dem Drittplatzierten Charles Leclerc als Vierter ins Ziel. Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin war sich nach dem Rennen sicher: Das Podest war ausser Reichweite.

Lewis Hamilton durfte den Grand Prix auf dem Circuit de Spa-Francorchamps zwar vom dritten Startplatz in Angriff nehmen. Die Ziellinie kreuzte der Engländer aber nur als Vierter. Sein Teamkollege George Russell fuhr von Position 8 los und kreuzte die Ziellinie auf Rang 6.

Obwohl Hamilton am Ende noch an die Box abbog, um sich frische Reifen für die Jagd auf den Extra-Punkt zu holen, den es für die schnellste Rennrunde gibt, ist sich Andrew Shovlin sicher, dass Mercedes im Belgien-GP nicht um einen Podestplatz kämpfen konnte.

Der Ingenieur erklärte nach dem Rennen: «Angesichts des wechselhaften Wetters und des Sprintformats war es ein schwieriges Wochenende in Spa. Zeitweise war unser Tempo gut. Aber auf den Slicks fehlte uns eine Zehntelsekunde, damit wir um einen Podestplatz hätten kämpfen können.»

Und mit Blick auf die beide Fahrer sagte Shovlin: «George wurde zu Beginn des Rennens leider auf der Anfahrt zu Eau Rouge hinter dem beschädigten McLaren von Oscar Piastri eingeklemmt. Dadurch steckte er während des ersten Stints in einem Pulk fest. Sobald er freie Fahrt hatte, kamen wir gut voran, aber wir hatten schon zu viel Zeit verloren, um Fernando Alonso am Ende herausfordern zu können. Lewis konnte auch nicht nah genug herankommen, um Charles Leclerc unter Druck zu setzen, also waren unsere Möglichkeiten begrenzt.»

«Es war gut, den Punkt für die schnellste Rennrunde mit nach Hause zu nehmen, aber wir müssen uns darauf konzentrieren, mehr Performance zu finden. Die erste Saisonhälfte war hart, und alle in den Mercedes-Werken in Brackley und Brixworth haben unglaublich hart gearbeitet. Wir freuen uns auf die Pause und werden in Zandvoort zurückkehren, um die letzten zehn Rennen der Saison in Angriff zu nehmen», betonte der Brite.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3