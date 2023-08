George Russell: «Davon lassen wir uns inspirieren»

Seit dem vergangenen Jahr hinkt Mercedes hinter den eigenen Erwartungen zurück. Mit dem 2024er-Modell will das Team auf die Erfolgsspur zurückfinden. Dabei helfen soll auch der Blick in die Vergangenheit.

Seit die grosse Regelrevolution auf die Saison 2022 hin eingeführt wurde, tut sich das Mercedes-Team schwer, mit dem neuen Spitzenreiter Red Bull Racing mitzuhalten. Die Saison 2022 schloss der Rennstall aus Brackley und Brixworth auf dem dritten WM-Rang ab.

Derzeit liegt das Werksteam der Sternmarke auf dem zweiten Platz. Doch WM-Leader Red Bull Racing hat mehr als doppelt so viele WM-Punkte auf dem Konto. Das soll sich im nächsten Jahr ändern. Mit dem W15 will die Mannschaft von Toto Wolff wieder ganz vorne mitkämpfen können.

Und damit der Nachfolger des diesjährigen Dienstwagens von Lewis Hamilton und George Russell dazu in der Lage ist, wird auch auf die vergangenen Konstruktionen aus dem eigenen Haus geblickt, mit denen Mercedes das Geschehen noch dominierte.

George Russell erklärt: «Wir arbeiten wirklich hart an den Eigenschaften des Autos für das nächste Jahr und wir schauen uns dabei auch an, wie die früheren Fahrzeuggenerationen von Mercedes in den glorreichen Jahren waren. Davon lassen wir uns inspirieren, denn das waren eindeutig einige der besten Autos der Formel-1-Geschichte. Das gab uns Anhaltspunkte dafür, was wir erreichen wollen.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3