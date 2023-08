Dr. Helmut Marko zu Red Bull Racing: «Keine Fehler»

Der jüngste Auftritt des Red Bull Racing Teams in Belgien entlockt auch dem strengen Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko Lobeshymnen. Der Grazer weiss, was seine Mannschaft derzeit leistet, ist aussergewöhnlich.

Max Verstappen und sein Red Bull Racing Team hatten auf dem Circuit de Spa-Francorchamps viel Grund zur Freude: Der im belgischen Hasselt geborene Niederländer drehte sowohl im Qualifying zum Sprint und auch zum GP die schnellste Runde und siegte in beiden Kräftemessen auf dem Rundkurs in den Ardennen, der zu den anspruchsvollsten Aufgaben im Formel-1-Kalender zählt.

Das Rennen am Sonntag musste Verstappen wegen eines Getriebewechsels, der das erlaubte Kontingent überschritt, von Startplatz 6 in Angriff nehmen. Das hielt den WM-Leader aber nicht davon ab, den achten Sieg in Folge einzufahren. Sein Teamkollege Sergio Pérez sicherte sich im Grand Prix den zweiten Platz, nachdem er im Sprint noch einen Ausfall hatte hinnehmen müssen.

Die Performance des Rennstalls aus Milton Keynes erfüllt auch die hohen Erwartungen des Red Bull-Motorsportberaters Dr. Helmut Marko, der gleich nach dem Fallen der Zielflagge zu den Kollegen von «Sky» sagte: «Es war ein sehr schwieriges Rennen, dadurch, dass es zwischendurch geregnet hat.»

«Max hat einen relativ kritischen Moment in Eau Rouge gehabt, da ist das Auto quer gegangen. Aber ansonsten war es eine souveräne Leistung vom ganzen Team, Boxenstopp, Strategie und die Plätze 1 und 2 – also wir sind mehr als zufrieden», fügte der Grazer an.

Und Marko schwärmte: «Das ganze Team harmonisiert und hat einen allgemeinen Höhenflug. Wir geniessen das und wollen es weiter haben. Es passieren keine Fehler, unsere Boxenstopps sind kontinuierlich die schnellsten, die Strategie passt, also man kann nur hoffen, dass das weiter so anhält.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3