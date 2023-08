Lando Norris nach MotoGP-Besuch: «Ich liebe es!»

Lando Norris traf in Silverstone auf Fabio Quartararo

McLaren-Pilot Lando Norris war beim MotoGP-Wochenende Silverstone begeisterter Daumendrücker für die Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo und Franco Morbidelli und sprach in den höchsten Tönen über die MotoGP-Szene.

Formel 1-Ass Lando Norris war beim britischen Grand Prix der MotoGP in Silverstone einer der 100.400 begeisterten Fans, die das Rennen am Sonntag live vor Ort mitverfolgten. Der 23-jährige Norris stammt aus Bristol und ist in Grossbritannien sehr populär. Er gilt als Vertreter der jungen Garde der Formel-1-Stars und sorgt für extreme Fan-Zuwächse.

Der McLaren-Fahrer stattete in Silverstone vor allem den beiden Yamaha-MotoGP-Werksfahrern einen Besuch in den Boxen ab, unterhielt sich dabei länger mit Franco «Franky» Morbidelli und posierte auch mit dessen Teamkollegen Fabio Quartararo bei einer improvisierten Foto-Session, in der er mit seinem schwarzen Schlapphut mit den grell gelben Smileys für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte.

Norris sprach dann auch offen über die eigenen Ambitionen auf zwei Rädern. «Ich würde es liebend gerne mal selbst versuchen – aber mit langsameren Motorrädern», gestand er. Zum unglaublichen Debüt-Sieg von Moto3-Fahrer David Alonso von der letzten Startposition meinte Norris ungläubig: «Das Moto3-Rennen war überhaupt das verrückteste, was ich bisher gesehen habe!»

Norris gestand mit strahlenden Augen: «Ich wäre gerne öfters dabei – ich liebe es einfach!» Übrigens: Für Norris – der einst durch seine Bewunderung für Allzeit-Ikone Valentino Rossi den MotoGP-Sport für sich entdeckte – gab es auch einen Helm-Tausch inklusive Unterschriften mit Fabio Quartararo.

